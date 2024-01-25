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    00:41, 25 Январь 2024 | GMT +6

    Близ Алматы зафиксированы сразу три землетрясения подряд

    землетрясение
    Фото: depositphotos.com

    Сетью сейсмических станций МЧС РК зарегистрированы три землетрясения подряд недалеко от Алматы, передает агентство Kazinform.

    Первое землетрясение по времени Алматы произошло в 21:01, второе — в 21:04 и третье — в 22:20 часов.

    Эпицентр первого землетрясения расположен в 256 км на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Китая. Энергетический класс землетрясения 11.3. Магнитуда MPV 5.2. Координаты эпицентра 41,25° с. ш. 78,55° в. д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории РК ощутимости нет.

    Эпицентр второго землетрясения расположен в 268 км на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Китая. Энергетический класс землетрясения 10.8. Магнитуда MPV 5.1. Координаты эпицентра 41,13° с. ш. 78,56° в. д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории РК ощутимости нет. 

    Эпицентр третьего землетрясения расположен в 289 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 10.4. Магнитуда MPV 4.8. Координаты эпицентра 40,87° с. ш. 78,43° в. д. Глубина 35 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории РК ощутимости нет.

    Теги:
    Землетрясение Алматы Регионы Казахстана Землетрясение Алматы Происшествия
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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