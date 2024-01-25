Серия землетрясений произошла недалеко от Алматы

Сетью сейсмических станций МЧС РК зарегистрированы четыре новых землетрясения подряд недалеко от Алматы, передает агентство Kazinform.

Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК 25 января в 00:45 часов зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 261 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.

— Энергетический класс землетрясения 10.9. Магнитуда MPV 4.9. Координаты эпицентра 41,33° с. ш. 78,81° в. д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории РК ощутимости нет, — говорится в сообщении.

Также по информации Сети сейсмических станций МЧС РК, 25 января в 01:33 часов зафиксировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 262 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.

— Энергетический класс землетрясения 10.4. Магнитуда MPV 4.6. Координаты эпицентра 41,19° с. ш. 78,54° в. д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории РК ощутимости нет, — сообщили в ведомстве.

Сейсмологи зафиксировали землетрясение в 01:59 часов. Эпицентр землетрясения расположен в 273 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.

— Энергетический класс землетрясения 10.4. Магнитуда MPV 4/9. Координаты эпицентра 41,09° с. ш. 78,57° в. д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории РК ощутимости нет, — сообщили в Сети сейсмических станций МЧС РК.

Еще одно землетрясение произошло в 02:04 часов. Эпицентр землетрясения расположен в 283 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая.

— Энергетический класс землетрясения 12.1. Магнитуда MPV 5.5. Координаты эпицентра 40,95° с. ш. 78,48° в. д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории РК ощутимости нет, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о трех землетрясениях подряд близ Алматы.