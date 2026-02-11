Еще два пляжа благоустроят в Конаеве: появились эскизы

В акимате города подчеркнули, что главная цель проекта — создание комфортной зоны отдыха для жителей и туристов с соблюдением санитарных норм и высоким уровнем сервиса.

Фото: акимат Алматинской области

До конца года планируется благоустроить пляжи №6 и №7, а также Алматинскую зону отдыха. Аким города Асхат Бердиханов в ходе рабочего визита поручил провести работы аккуратно, без повреждения тротуарного покрытия, а также привлечь специалистов Ботанического сада Алматы для озеленения, поскольку не все виды растений хорошо приживаются в песчаной местности.

Фото: акимат Алматинской области

Кроме того, будут пересмотрены размеры объектов бизнеса. Туалеты, раздевалки и душевые должны соответствовать санитарным нормам. Пользование туалетом будет платным, остальные объекты санитарной инфраструктуры функционируют бесплатно.

Фото: акимат Алматинской области

По словам акима, игровые и спортивные площадки, воркаут-зоны, качели, тапчаны, спасательные посты и навесы должны строиться из качественных и прочных материалов, устойчивых к погодным условиям. Также будет расширена автопарковка, а легкие конструкции размещены с учетом сезонного снижения уровня воды.

Фото: акимат Алматинской области

В рамках проекта предусмотрено строительство визит-центра. Все объекты будут выполнены в единой дизайн-концепции. Для обеспечения безопасности планируется установка медицинского пункта, полицейского поста и камер видеонаблюдения.

Фото: акимат Алматинской области

Отметим, что в Конаеве насчитывается 8 городских пляжей. В 2024 году пляж №5 был благоустроен за счет бюджета.