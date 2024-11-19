Еще 8 ЖК-долгостроев завершат до конца года в Астане

- До конца года планируем завершить строительство еще 8 ЖК-долгостроев. Среди них есть те, которые ждали завершения строительства жилого комплекса 13 лет! Ознакомился с ходом строительства ЖК «Араби 2 - Гранитный 2». ЖК был признан проблемным еще 12 лет назад. На момент передачи объекта в ТОО «Елорда құрылыс компаниясы» у этого ЖК не было даже земельного участка. Была проделана большая работа, в том числе по выделению земучастка, прохождению всех необходимых процедур. На сегодня ведутся строительно-монтажные работы по блоку Б, - сообщил Ж. Касымбек.

Фото: акимат Астаны

ЖК «Садовые кварталы» - строительство домов объекта началось еще в 2012 году. На момент передачи в ЕКК объект был на уровне свай и котлована.

- На сегодня по пятну 2, в блоках 5, 6 ведутся работы по устранению дефектов в квартирах и благоустройству. По 4 пятну ведутся работы по отделке мест общего пользования, заливке стяжки пола, монтажу слаботочных сетей и др. Всего за последние годы завершили строительство более 140 домов. Долгожданные ключи от квартир получили около 15,5 тыс. семей-дольщиков. Завершение долгостроев находится на контроле у Главы государства, - написал аким столицы.

Фото: акимат Астаны

Ранее сообщалось о том, что в столице до конца года планируется ввести в эксплуатацию 9 жилых домов с затяжным строительством, 431 семья получит ключи от долгожданных квартир.