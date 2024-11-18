До конца года завершится строительство девяти проблемных ЖК в Астане

По данным акимата города Астаны, в 2019 году в столице насчитывалось около 150 долгостроев, строительство которых ждали более 16 тысяч дольщиков. За 6 лет завершено строительство более 140 жилых комплексов. Долгожданные ключи от квартир получили около 15,5 тыс. семей-дольщиков. Среди них есть те, кто ждал этого дня более 15 лет.

Акимат города отметил, что до конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию 9 жилых домов с затянутым строительством.

— В этом году планируется завершить строительство остальных домов. Общее количество дольщиков составляет 431 семью. Дольщикам остальных 8 объектов ключи планируется передать по блокам до конца текущего года. Работа в этом направлении продолжается и находится на особом контроле акимата столицы, — говорится в ответе акимата города.

Ранее Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан сообщило о количестве проблемных объектов долевого строительства в разных городах страны.