Еще 8 тысяч парковочных мест станут платными в Алматы

В настоящее время в Алматы насчитывается более 17 тысяч платных парковочных мест, передает корреспондент агентства Kazinform.

Однако до конца 2026 года в городе планируется поэтапное введение дополнительных платных парковок для упорядочения дорожного движения и организации парковочного пространства. Об этом сообщили в ТОО «Алматы паркинг» в ответе на запрос агентства.

— В 2026 году на магистральных улицах города планируется перевести в платный формат дополнительно около 8 тысяч парковочных мест. Эта мера направлена на повышение пропускной способности улиц и более эффективное использование парковочного пространства, — говорится в ответе компании.

В «Алматы паркинг» также сообщили, что в настоящее время рассматривается вопрос изменения тарифов на парковку. Однако окончательное решение пока не принято.

— О любых изменениях тарифов будет сообщено на официальных страницах акимата, — уточнили в организации.

Наибольшее количество платных парковочных мест, находящихся в коммунальной собственности города, расположено в Алмалинском районе — 5363. Далее следуют Медеуский (5102) и Жетысуский (3494) районы. В Алатауском районе насчитывается 2 637 платных парковочных мест, в Бостандыкском — 787, Турксибском — 290, Наурызбайском — 92, Ауэзовском — 60.

Ранее в Алматы сообщили о планах реформирования системы платных парковок. По словам руководителя управления городской мобильности Ержана Диханбаева, рассматривается возможность введения так называемых резидентских абонементов, благодаря которым местные жители смогут бесплатно оставлять свои личные автомобили на платных парковках.

Позже акимат города вынес на публичное обсуждение проект постановления, опубликованный на портале «Открытые НПА». Документ предусматривает обновление правил организации дорожного движения в части, не урегулированной действующими ПДД.