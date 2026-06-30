Еще 6 тысяч жителей Кызылординской области подключат к природному газу

Около 6 тысяч жителей Кызылординской области получат доступ к природному газу после завершения строительства новых газовых сетей, передает Kazinform со ссылкой на Министерство энергетики РК.

Вице-министр энергетики Санжар Жаркешов встретился с жителями Кызылординской области, где рассказал о реализации проектов по развитию газовой, электрической и тепловой инфраструктуры региона, сообщили в Министерстве энергетики РК.

По данным ведомства, уровень газификации области уже достиг 83,2%. Сегодня природным газом обеспечены около 704 тысяч жителей и 60 населенных пунктов.

— В 2026 году планируется начать реализацию 13 новых проектов газоснабжения, а также завершить строительство газовых сетей в населенных пунктах Акжарма, Сабалак и Камыстыбас. Это позволит обеспечить природным газом еще около 6 тысяч человек, — сообщили в Минэнерго РК.

Фото: Министерство энергетики РК

Также в министерстве отметили, что для повышения надежности энергоснабжения региона введена в эксплуатацию современная парогазовая установка мощностью 240 МВт.

Кроме того, в Кызылординской области продолжается развитие возобновляемой энергетики. Сейчас в регионе работают восемь объектов ВИЭ общей мощностью 129 МВт.

— До конца 2027 года планируется ввести еще семь проектов общей мощностью 210 МВт. Проекты, определенные по итогам аукционных торгов текущего года, будут реализованы до конца 2028 года, — отметил Министерстве.

Во время встречи жители также задали вопросы, касающиеся газо-, электро- и теплоснабжения. По информации министерства, вице-министр дал разъяснения по каждому обращению и рассказал о мерах, принимаемых для дальнейшего развития энергетической инфраструктуры региона.

Фото: Министерство энергетики РК

В Минэнерго подчеркнули, что вопросы развития топливно-энергетического комплекса Кызылординской области находятся на постоянном контроле ведомства.

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