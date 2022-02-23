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Еще одну развязку в районе рынка «Алтын Орда» завершат до конца года

23 Февраля 2022 13:44
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Еще одну развязку в районе рынка «Алтын Орда» завершат до конца года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Когда завершится строительство второй развязки в районе рынка «Алтын Орда», рассказали в национальной компании АО «КазАвтоЖол», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В нацкомпании сообщили, что при реализации проекта по капитальному ремонту участка автодороги «Алматы-Бишкек» в районе рынка «Алтын Орда» (км 16-19) для жителей жилого комплекса «Асыл-Арман», расположенного вдоль автодороги возникло затруднение выезда в сторону Алматы.

«В связи с чем, в целях беспрепятственного выезда жителей жилого комплекса «Асыл-Арман» в сторону города по автодороге «Алматы-Бишкек» разработан отдельный проект (не входящий в проект «Алтын-Орда») для строительства транспортной развязки по типу «Труба» (км 18+700) и дополнительного надземного пешеходного моста на повороте проспекта Райымбека (км 19+860). С 2020 года начаты строительно-монтажные работы по проекту. Общая протяженность транспортной развязки 264 метров с подходами», - сообщили в пресс-службе АО «КазАвтоЖол».

Отмечается, что в настоящее время по проекту, в связи с невыполнением договорных обязательств, ведется расторжение договора с подрядной организацией и соответственно все производственные работы приостановлены.

«После завершения процедуры расторжения, будут проведены конкурсные процедуры по определению подрядной организации для завершения работ по объекту до конца 2022 года», - добавили в нацкомпании.

Напомним, в конце декабря 2021 года открылось движение по новой главной магистральной эстакаде на участке «Алматы-Райымбек» в районе рынка «Алтын Орда». На участке автодороги построена главная магистральная эстакада, разворотная эстакада по типу «Подкова», мост через реку Аксай и надземные пешеходные мосты.

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#Инфраструктурные проекты   #Алматы   #Строительство   #Транспорт  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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