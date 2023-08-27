Еще одна шахта загорелась в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сегодня ночью произошел пожар на шахте «Саранская». Жертв и пострадавших нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Возгорание произошло ночью на шахте «Саранская», которая принадлежит компании «АрселорМиттал Темиртау». К счастью, всех работников удалось поднять на поверхность. Жертв и пострадавших нет.

«27 августа на шахте «Саранская» в 01:55 произошло возгорание, был введен план ликвидации аварии. Силами отделения ПВАСС пожар был ликвидирован. Все работники поднялись на поверхность. Пострадавших нет, причины и обстоятельства уточняются», - сообщили в пресс-службе «АрселорМиталл Темиртау».

Напомним, 17 августа в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты на шахте «Казахстанская» в Карагандинской области. Тогда в шахте находилось 227 человек, людей выводили через фланговый ствол из шахты на поверхность.

Незамедлительно был введен план ликвидации аварии. К 14 часам на поверхность были выведены 222 работника.

В результате ЧП погибли 5 шахтеров.

По факту пожара на угольной шахте возбуждено уголовное дело. Начато досудебное расследование по статье 277 части 3 УК РК. Дело находится на контроле прокуратуры Карагандинской области.

Генеральный секретарь Казахстанской конфедерации труда Мурат Машкенов, комментируя аварию на шахте «Казахстанская», заявил, что после полного завершения расследования ЧП необходимо принять решение в пользу полного пересмотра договоров Правительства РК с «АрселорМиттал» вплоть до разрыва отношений.

19 августа Алихан Смаилов прибыл в Карагандинскую область. Он встретился с членами семей шахтеров, погибших в результате аварии на шахте «Казахстанская» и заявил, что все ответственные лица будут наказаны.