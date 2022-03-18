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Еще один сахарный завод построят в Казахстане

Автор:  
Акбота Кузекбай
18 Марта 2022, 12:15
Еще один сахарный завод построят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев прокомментировал вопросы по обеспечению сахаром, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас по результатам прошлого года внутреннее потребление было обеспечение за счет внутреннего производства на 42%. 58% - экспорт. В национальном плане за счет увеличения производства площадей сахарной свеклы, производственных мощностей, за счет увеличения сырья планируем показатель самообеспеченности в ближайшие три-четыре года увеличить до 80%», - сказал Ербол Карашукеев журналистам после заседания Правительства.

По словам министра, Казахстан практически не экспортирует сахар, так как весь производимый объем уходит на внутреннее потребление, уточнив, что 58% сахара завозится в страну извне.

Также глава Минсельхоза ответил, строятся в Казахстане новые предприятия по сахару.

«У нас есть четыре сахарных завода. Они сконцентрированы в Жамбылской и Алматинской областях. Большая часть мощностей ориентирована на производство сахара и сахарной свеклы. Есть еще мощности, которые производят из тростникового завозимого сахара. В этой связи, в соответствии с национальным проектом АПК, предусмотрен ряд мероприятий по расширению площадей посадки сахарной свеклы. Мы планируем модернизацию этих заводов и строительство одного завода. Тоже в южном регионе получается», - проинформировал министр сельского хозяйства.


Строительство   Минсельхоз   Сельское хозяйство  
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