Еще две крупные птицефабрики построят в Алматинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По итогам года объем валовой продукции сельского хозяйства в Алматинской области превысил 1 трлн тенге. Об этом сообщил аким Алматинской области Амандык Баталов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По переработке мяса по проекту «Жетісу қой» мы уже приступили к его реализации. Сегодня уже все организационные вопросы практически решены. Инвестором приступил к проектированию завода. То же самое можно сказать про Tyson Foods. 500 тысяч голов крупного рогатого скота переработано. Компании выделен земельный участок для строительства завода по переработке мяса», - отметил аким области.

По его словам, в прошлом году введены две крупные птицефабрики. В этом планируется строительство еще двух птицефабрик: «ПРИМА КУС» мощностью 37 тысяч тонн мяса и «Аitas KZ» мощностью 160 млн штук яйц и 120 тысяч тонн мяса бройлеров в год.

«По итогам года объем валовой продукции сельского хозяйства превысил 1 трлн тенге. Экспорт продукции АПК достигнет 220 млн, или на 18 % больше, чем в 2020 году», - заверил Амандык Баталов.