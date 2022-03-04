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    12:41, 04 Март 2022 | GMT +6

    Еще 1,5 млрд тенге выделят на бесплатные кружки и секции для детей в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Ерболат Досаев для расширения доступа детей к спортивным секциям предложил дополнительно выделить еще 1,5 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ранее, на 2022 год было предусмотрено финансирование спортивных и творческих кружков через выдачу ваучеров на сумму 5,7 млрд тенге. Сегодня в рамках объявленного Главой государства Года детей, мы предлагаем дополнительно выделить 1,5 млрд тенге для расширения доступа детей к спортивным секциям. Общий объем выделенных средств составит 7,2 млрд тенге», - сказал аким на сессии маслихата Алматы.

    Ерболат Досаев также заявил, что в 2022 году предполагается завершение строительства трех ФОКов в микрорайонах Жас-Канат, Алатау и Айнабулак-2.

    «Для большего охвата физической культурой и спортом наших детей в Турксибском и Наурызбайском районах, мною поручено начать проектирование новых ФОКов, на что в рамках данного уточнения будет направлено 118,4 млн тенге», - добавил он.

    Ранее в акимате сообщили, что подушевое нормативное финансирование государственного спортивного и творческого заказов в Алматы действует, все обязательства, принятые акиматом города выполняются в полном объеме. На сегодня государственным заказом охвачено порядка 100 тысяч детей и подростков (спорт и творчество).

    Кроме того, с 1 сентября 2022 года все учащиеся начальных классов (1-4 классы) государственных школ Алматы, вне зависимости от социального статуса, будут обеспечены бесплатным горячим питанием.

    Теги:
    Бюджет Спорт Маслихат Общество Алматы
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