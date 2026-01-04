РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:35, 03 Январь 2026 | GMT +5

    ЕС заявляет о самом высоком уровне депортаций с 2019 года

    Еврокомиссия ожидает, что по итогам прошедшего года доля депортаций будет значительно выше, чем в предыдущие годы, передает Kazinform со ссылкой на DW.

    ЕС заявляет о самом высоком уровне депортаций с 2019 года
    Фото: Anadolu Ajansi

    — Уровень депортаций в первые три квартала вырос с 19 процентов в 2023 году до 27 процентов в 2025 году, — заявил еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер в интервью газете Welt am Sonntag.

    Таким образом, в 2025 году, по его словам, вероятно, был достигнут самый высокий показатель с 2019 года. Бруннер отметил, что после реализации законодательных инициатив, представленных Еврокомиссией в начале 2025 года, 27 стран — членов ЕС смогут в будущем «проводить депортации еще более эффективно».

    В 2025 году Еврокомиссия предложила так называемое Положение о возвращении, которое предусматривает, в частности, взаимное признание решений о депортации между государствами ЕС. Издание пишет, что это должно дать понять лицам, подлежащим выдворению, что они не смогут избежать депортации, переехав в другую страну ЕС.

    Впервые ЕС также утвердил общий список безопасных стран происхождения. Это должно ускорить депортацию людей в Египет, Марокко, Тунис, Индию, Косово, Бангладеш и Колумбию.

    Для просителей убежища из этих стран предполагаются ускоренные процедуры, в том числе непосредственно на границах или в транзитных зонах. Кандидаты на вступление в ЕС также в целом считаются безопасными странами, если в них отсутствуют войны или серьезные нарушения прав человека. 

    Ранее сообщалось, ЕС ужесточает миграционную политику и ускорит депортации.

    Теги:
    ЕС Мировые новости
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают