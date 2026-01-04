ЕС заявляет о самом высоком уровне депортаций с 2019 года

— Уровень депортаций в первые три квартала вырос с 19 процентов в 2023 году до 27 процентов в 2025 году, — заявил еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер в интервью газете Welt am Sonntag.

Таким образом, в 2025 году, по его словам, вероятно, был достигнут самый высокий показатель с 2019 года. Бруннер отметил, что после реализации законодательных инициатив, представленных Еврокомиссией в начале 2025 года, 27 стран — членов ЕС смогут в будущем «проводить депортации еще более эффективно».

В 2025 году Еврокомиссия предложила так называемое Положение о возвращении, которое предусматривает, в частности, взаимное признание решений о депортации между государствами ЕС. Издание пишет, что это должно дать понять лицам, подлежащим выдворению, что они не смогут избежать депортации, переехав в другую страну ЕС.

Впервые ЕС также утвердил общий список безопасных стран происхождения. Это должно ускорить депортацию людей в Египет, Марокко, Тунис, Индию, Косово, Бангладеш и Колумбию.

Для просителей убежища из этих стран предполагаются ускоренные процедуры, в том числе непосредственно на границах или в транзитных зонах. Кандидаты на вступление в ЕС также в целом считаются безопасными странами, если в них отсутствуют войны или серьезные нарушения прав человека.

Ранее сообщалось, ЕС ужесточает миграционную политику и ускорит депортации.