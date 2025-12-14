ЕС ужесточает миграционную политику и ускорит депортации

Как отмечает издание, министры внутренних дел стран Евросоюза утвердили пакет миграционных реформ, который среди прочего одобряет создание так называемых «центров возвращения» за пределами ЕС. Туда мигрантов могут отправлять для рассмотрения ходатайств об убежище — вплоть до того, чтобы фактически выслать их из Европы навсегда.

Дания начала рассматривать возможность подобной высылки мигрантов в Руанду еще в 2021 году, но первым членом Евросоюза, опробовавшим эту схему на практике, стала Италия. В прошлом году Рим создал подобного рода центры в соседней Албании, хотя позднее они и приостановили работу из-за юридических сложностей.

— Благотворительные организации и правозащитники, включая Human Rights Watch и Oxfam, в прошлом критиковали Брюссель за «уклонение от ответственности». Так они называли попытки ЕС передать обработку заявлений о предоставлении убежища «на аутсорсинг», — говорится в сообщении.

В то же время в Брюсселе завершили разработку плана, который, по оценкам аналитиков, идет вразрез с общим курсом ЕС на ужесточение миграционной политики. Он предполагает создание «Фонда солидарности» — инструмента, который должен перераспределить миграционную нагрузку внутри ЕС. Он предусматривает, что страны Северной и Восточной Европы либо будут принимать больше мигрантов из южных государств ЕС, куда прибывает большинство просителей убежища, либо будут вносить средства в общий фонд для поддержки Кипра, Испании, Италии или Греции.

Ранее были утверждены новые правила пересечения внешних границ 29 европейских стран, для граждан стран, не входящих в Европейский Союз, независимо от наличия или отсутствия безвизового режима с ЕС.