ЕС проверяет Snapchat на соблюдение правил защиты детей

Snapchat (Снапчат) — мобильное приложение для быстрого обмена фото и короткими видео («снапами»). Популярна среди пользователей молодого возраста, использующих данную программу общения во время видеоигр.

Европейская комиссия сообщила, что начала официальное расследование, чтобы выяснить, обеспечивает ли Snapchat высокий уровень безопасности, конфиденциальности и защиты детей в интернете в соответствии с Законом о цифровых услугах (DSA).

В Брюсселе считают, что Snapchat, возможно, нарушил Закон о защите персональных данных, подвергая несовершеннолетних попыткам склонения к противоправным действиям и вербовке в преступных целях, а также предоставляя им информацию о продаже незаконных товаров, таких как наркотики, или товаров, продажа которых ограничена по возрасту, таких как электронные сигареты и алкоголь.

Расследование ЕК будет сосредоточено на пяти областях:

Гарантия реального возраста пользователей, им должно быть не менее 13 лет, чтобы пользоваться платформой. Еврокомиссия подозревает, что использование Snapchat самодекларации в качестве меры обеспечения соответствия возрасту является недостаточным. Подготовка и вербовка несовершеннолетних для совершения преступлений. Еврокомиссия подозревает, что Snapchat не обеспечивает надлежащую защиту несовершеннолетних от контактов с пользователями, имеющими вредоносные намерения, такие как сексуальная эксплуатация или вербовка для преступной деятельности. Неадекватные настройки учетной записи по умолчанию. Еврокомиссия подозревает, что настройки Snapchat по умолчанию не обеспечивают достаточной защиты конфиденциальности, безопасности и защиты несовершеннолетних. Распространение информации о продаже запрещенных товаров. В соответствии с Законом о цифровых услугах (DSA) онлайн-платформы обязаны снижать системные риски, возникающие в результате предоставления своих услуг. Комиссия подозревает, что Snapchat нарушает это обязательство. Например, его инструменты модерации контента, по-видимому, неэффективны в предотвращении распространения информации, указывающей пользователям на продажу незаконных товаров, таких как наркотики, или товаров, продажа которых ограничена по возрасту, включая электронные сигареты и алкоголь. Более того, платформа, похоже, неэффективно предотвращает доступ пользователей, включая детей и подростков, к такому контенту. Сообщение о незаконном контенте. Еврокомиссия подозревает, что существующие механизмы уведомления о незаконном контенте не являются ни простыми в использовании, ни удобными для пользователей, и могут использовать так называемые «темные паттерны» в своей разработке. Кроме того, Комиссия подозревает, что Snapchat не информирует пользователей о возможностях обжалования, в том числе через внутреннюю систему обработки жалоб Snapchat.

Теперь Еврокомиссия проведет углубленное расследование. Оно включает в себя сбор дополнительных доказательств, например, путем отправки запросов на информацию в Snapchat, а также проведения интервью или проверок.