ЕС примет закон о центрах приема беженцев в третьих странах

Как отмечают в европейских структурах, закон позволит государствам — членам ЕС заключать соглашения с безопасными странами за пределами Европы для рассмотрения прошений об убежище вне территории Союза. По словам министра по делам иммиграции и интеграции Дании Расмуса Стоклунда, возглавляющего Совет ЕС до конца года, это создаст правовую основу для переноса процедур за пределы Евросоюза.

Новая норма упростит отклонение запросов от граждан безопасных стран, не входящих в ЕС. Прямая связь заявителя с государством, куда он может быть отправлен, больше не будет обязательным условием, что открывает возможности для создания центров размещения и возврата в третьих странах.

В качестве примера приводится инициатива Италии по размещению мигрантов в центрах в Албании. Похожие меры обсуждает Нидерланды, оценивая перспективы создания такого центра в Уганде. Возможность участия рассматривает и Германия.

Согласно документу, лица, ищущие убежище, смогут быть депортированы и в те страны, где они ранее не находились, а отклоненные заявители не смогут автоматически оставаться в ЕС на время рассмотрения апелляций.

Помимо этого, впервые планируется сформировать единый список безопасных стран происхождения. В него должны войти Египет, Марокко, Тунис, Индия, Косово, Бангладеш и Колумбия. Для граждан таких государств предусматриваются ускоренные процедуры, в том числе непосредственно на границах и в транзитных зонах. Страны — кандидаты на вступление в ЕС также будут рассматриваться как безопасные при отсутствии войны и системных угроз правам человека.

Ранее сообщалось, что ЕС ужесточает миграционную политику и ускорит депортации.