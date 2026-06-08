ЕС направит еще 5 млн евро на борьбу со вспышкой Эболы в ДР Конго

Евросоюз выделит дополнительные 5 млн евро на усиление тестирования и эпиднадзора для сдерживания вспышки Эболы в Демократической Республике Конго, где число случаев уже превысило 450, передает Kazinform со ссылкой на Euronews .

Об этом заявила еврокомиссар по кризисному управлению Хаджа Лабиб во время визита в регион, отметив, что средства будут направлены на укрепление лабораторной базы и ускорение диагностики в наиболее пострадавших провинциях.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в стране уже зафиксировано более 450 подтвержденных случаев заболевания и десятки смертей, а ситуация признана чрезвычайной в сфере общественного здравоохранения международного значения. ВОЗ и Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний ранее запустили план реагирования стоимостью почти 450 млн евро.

— Европейский союз относится к этой чрезвычайной ситуации очень серьезно. Как только началась вспышка, мы незамедлительно приступили к действиям и очень быстро оказались на месте, чтобы усилить нашу поддержку, и эта приверженность сохраняется до сих пор, — сказала Лабиб.

Лабиб подчеркнула, что ЕС активно подключился к помощи с самого начала вспышки и продолжает наращивать поддержку, включая гуманитарные поставки и логистические операции. В частности, в регион уже доставлены десятки тонн медицинских грузов, а в ближайшее время ожидаются новые рейсы с помощью.

— Когда я была здесь четыре месяца назад, было видно, что все факторы налицо: санитарные условия, система здравоохранения на коленях, истощенное население и люди, которых постоянно вынуждают покидать свои дома из‑за боев. Все это создаёт почву для того, чтобы такая эпидемия снова вспыхнула, — сказала она.

Ситуация осложняется продолжающимся конфликтом на востоке страны, перемещением населения и слабой системой здравоохранения, что затрудняет контроль над распространением вируса. ВОЗ предупреждает, что при отсутствии эффективных мер вспышка может стать одной из крупнейших за всю историю наблюдений.

Дополнительную тревогу вызывает появление случаев заражения в соседней Уганде, куда, по данным ВОЗ, вирус попал через границу, хотя местные меры эпиднадзора помогают сдерживать распространение инфекции.

Опасения по поводу распространения болезни по региону усилились после того, как случаи заражения были выявлены в соседней Уганде. В понедельник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус посетил страну, где власти сообщили о 19 случаях инфицирования и двух смертях, связанных со вспышкой.

Напомним, ВОЗ запускает программу на $518 млн для борьбы со вспышкой Эболы. Ранее сообщалось, что вспышку Эболы в Африке признали четвертой по масштабу.