РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:34, 17 Январь 2026 | GMT +5

    ЕС и страны Южной Америки подписали крупнейшее торговое соглашение

    Европейский союз и страны южноамериканского блока Меркосур подписали масштабное торговое соглашение, которое стало крупнейшим в истории ЕС. Церемония состоялась в столице Парагвая Асунсьоне 17 января, передает агентство  Kazinform со ссылкой на DW.

    ЕС и страны Южной Америки подписали крупнейшее торговое соглашение
    Фото: DW

    Документ подписали представители Евросоюза и стран Меркосур — Бразилии, Аргентины, Парагвая и Уругвая. Соглашение объединит рынки 27 государств ЕС и стран Южной Америки, сформировав одну из крупнейших в мире зон свободной торговли.

    Со стороны Евросоюза в церемонии приняли участие председатель Европейского совета Антониу Кошта и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

    — Мы выбираем справедливую торговлю вместо пошлин, мы выбираем продуктивное долгосрочное партнерство вместо изоляции, — заявила Урсула фон дер Ляйен.

    В мероприятии также участвовали президенты Парагвая, Аргентины, Уругвая, Боливии и Панамы, а также министр иностранных дел Бразилии.

    Переговоры о соглашении начались еще в 2000 году и продолжались 25 лет. Договор стал результатом длительного согласования условий между сторонами и был подготовлен в период значительных изменений в мировой торговле.

    Новое соглашение открывает дополнительные возможности для расширения торгово-экономического сотрудничества между Европой и странами Южной Америки.

    Ранее сообщалось, что страны ЕС одобрили торговое соглашение с блоком МЕРКОСУР.

    Теги:
    Южная Америка ЕС Мировые новости
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают