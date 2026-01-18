ЕС и страны Южной Америки подписали крупнейшее торговое соглашение

Документ подписали представители Евросоюза и стран Меркосур — Бразилии, Аргентины, Парагвая и Уругвая. Соглашение объединит рынки 27 государств ЕС и стран Южной Америки, сформировав одну из крупнейших в мире зон свободной торговли.

Со стороны Евросоюза в церемонии приняли участие председатель Европейского совета Антониу Кошта и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

— Мы выбираем справедливую торговлю вместо пошлин, мы выбираем продуктивное долгосрочное партнерство вместо изоляции, — заявила Урсула фон дер Ляйен.

В мероприятии также участвовали президенты Парагвая, Аргентины, Уругвая, Боливии и Панамы, а также министр иностранных дел Бразилии.

Переговоры о соглашении начались еще в 2000 году и продолжались 25 лет. Договор стал результатом длительного согласования условий между сторонами и был подготовлен в период значительных изменений в мировой торговле.

Новое соглашение открывает дополнительные возможности для расширения торгово-экономического сотрудничества между Европой и странами Южной Америки.

Ранее сообщалось, что страны ЕС одобрили торговое соглашение с блоком МЕРКОСУР.