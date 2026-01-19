ЕС готовит ответные пошлины на €93 млрд против США

Введение ответных пошлин на сумму 93 миллиарда евро будет означать возобновление мер, которые ЕС приостановил после подписания торгового соглашения с США в июле.

Как сообщает Politico, в ходе трехчасовой встречи в Брюсселе в воскресенье дипломаты из 27 правительств стран блока подчеркнули важность подготовки конкретных вариантов противодействия Трампу на случай, если переговоры с Вашингтоном в течение следующей недели не приведут к быстрому урегулированию.

В качестве альтернативы можно было бы использовать инструмент ЕС по борьбе с принуждением (ACI), своего рода «торговую базуку» ЕС, предназначенную для наказания стран, использующих свои рынки в качестве инструмента геополитического шантажа, заявили несколько чиновников.

В заявлении, опубликованном офисом президента Франции Эмманюэля Макрона во время встречи послов, говорится, что президент поговорил с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой НАТО Марком Рютте и подтвердил важность «твердого, единого и скоординированного европейского ответа посредством активации инструмента противодействия принуждению в случае, если Соединенные Штаты выполнят свою угрозу введения тарифов».

17 января Европейский парламент дал понять, что хочет заморозить торговое соглашение между США и ЕС, которое устанавливает американские пошлины на импорт из ЕС на уровне 15 процентов в обмен на то, что блок не будет вводить пошлины на американский экспорт.

Переговоры в Брюсселе были организованы после того, как президент США объявил о введении 10-процентных пошлин с 1 февраля, которые с 1 июня вырастут до 25 процентов, в отношении шести стран ЕС, а также Великобритании и Норвегии, которые, по мнению Дональда Трампа препятствуют его планам в отношении арктической территории, входящей в состав Дании.

Председатель Европейского совета Антониу Коста заявил, что созовет саммит лидеров ЕС на этой неделе.

Кроме того, на этой неделе европейские лидеры встретятся с Трампом на полях Всемирного экономического форума в швейцарском курортном городе Давос. Ожидается, что президент США примет участие в встрече в среду, после чего 27 лидеров выработают свой ответ на саммите ЕС, который, вероятно, будет запланирован на четверг, по словам двух чиновников, знакомых с планами.