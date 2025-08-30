Ержан Еркинбаев назначен главным исполнительным директором Kazakh Tourism Development
Главным исполнительным директором частной компании Kazakh Tourism Development (KTD), входящей в структуру холдинга «Байтерек», назначен Ержан Еркинбаев. Решение было принято Советом директоров KTD, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство национальной экономики.
Компания является проектным офисом, созданным для реализации комплексной программы развития Алматинского горного кластера – одного из приоритетных туристических направлений страны.
Ержан Еркинбаев окончил Казахскую государственную юридическую академию, Международную академию бизнеса, имеет степень MBA Парижской школы бизнеса.
Имеет значительный опыт работы в сфере туризма и государственного управления. До настоящего назначения занимал должность вице-министра туризма и спорта РК.