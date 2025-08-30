Ержан Еркинбаев назначен главным исполнительным директором Kazakh Tourism Development

Компания является проектным офисом, созданным для реализации комплексной программы развития Алматинского горного кластера – одного из приоритетных туристических направлений страны.

Ержан Еркинбаев окончил Казахскую государственную юридическую академию, Международную академию бизнеса, имеет степень MBA Парижской школы бизнеса.

Имеет значительный опыт работы в сфере туризма и государственного управления. До настоящего назначения занимал должность вице-министра туризма и спорта РК.