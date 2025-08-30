РУ
    21:46, 29 Август 2025 | GMT +5

    Ержан Еркинбаев назначен главным исполнительным директором Kazakh Tourism Development

    Главным исполнительным директором частной компании Kazakh Tourism Development (KTD), входящей в структуру холдинга «Байтерек», назначен Ержан Еркинбаев. Решение было принято Советом директоров KTD, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство национальной экономики.

    Ержан Еркинбаев
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Компания является проектным офисом, созданным для реализации комплексной программы развития Алматинского горного кластера – одного из приоритетных туристических направлений страны.

    Ержан Еркинбаев окончил Казахскую государственную юридическую академию, Международную академию бизнеса, имеет степень MBA Парижской школы бизнеса.

    Имеет значительный опыт работы в сфере туризма и государственного управления. До настоящего назначения занимал должность вице-министра туризма и спорта РК.

    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
