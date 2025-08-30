Ержан Еркинбаев освобожден от должности вице-министра туризма и спорта РК
Постановлением Правительства Республики Казахстан Еркинбаев Ержан Маликович освобожден от должности вице-министра туризма и спорта РК в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РК, передает агентство Kazinform.
Ержан Еркинбаев родился в 1982 году в Жамбылской области.
Окончил Казахскую государственную юридическую академию, Международную академию бизнеса и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Трудовую деятельность начал в 2002 году в должности юриста в частной компании. В разное время работал юристом, руководителем проектов в частных компаниях. В 2009-2013 гг. — генеральный директор горнолыжного курорта «Шымбулак». В 2013-2016 гг. — генеральный директор спорткомплекса «Медеу». В 2016-2019 гг. — директор Алматинского государственного зоологического парка.
2019-2020 гг председатель правления АО «Национальная компания Kazakh Tourism».
2021-2023 гг. вице-министр культуры и спорта РК.
Постановлением Правительства Республики Казахстан в ноябре 2023 года Еркинбаев Ержан Маликович был назначен заместителем министра туризма и спорта Республики Казахстан.