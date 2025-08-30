Ержан Еркинбаев освобожден от должности вице-министра туризма и спорта РК

Ержан Еркинбаев родился в 1982 году в Жамбылской области.

Окончил Казахскую государственную юридическую академию, Международную академию бизнеса и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Трудовую деятельность начал в 2002 году в должности юриста в частной компании. В разное время работал юристом, руководителем проектов в частных компаниях. В 2009-2013 гг. — генеральный директор горнолыжного курорта «Шымбулак». В 2013-2016 гг. — генеральный директор спорткомплекса «Медеу». В 2016-2019 гг. — директор Алматинского государственного зоологического парка.

2019-2020 гг председатель правления АО «Национальная компания Kazakh Tourism».

2021-2023 гг. вице-министр культуры и спорта РК.

Постановлением Правительства Республики Казахстан в ноябре 2023 года Еркинбаев Ержан Маликович был назначен заместителем министра туризма и спорта Республики Казахстан.