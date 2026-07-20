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    Ернур Фидахметов стал серебряным призером международного турнира по борьбе в Венгрии

    В Будапеште (Венгрия) завершился международный рейтинговый турнир по видам борьбы, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    Ернур Фидахметов стал серебряным призером турнира по видам борьбы в Венгрии
    Фото: НОК

    В заключительный соревновательный день состоялся розыгрыш наград в греко-римской борьбе. По итогам турнира сборная Казахстана завоевала одну серебряную и две бронзовые медали.

    В весовой категории до 60 кг Ернур Фидахметов в финале уступил Жоламану Шаршенбекову (Кыргызстан) и стал серебряным призёром.

    Исхар Курбаев, выступавший в весе до 55 кг, в схватке за бронзовую медаль победил индийского борца Лалита.

    Напомним, ранее Динмухаммед Кошкар завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 67 кг.

    Спорт спортсмены Казахстана Борьба
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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