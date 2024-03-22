Ермек Маржикпаев: До заветной мечты миллионов казахстанцев остался всего один шаг

Сегодня национальная сборная Казахстана по футболу в рамках полуфинала плей-офф Лиги Наций на выезде встретится с Грецией. Министр туризма и спорта обратился к сборной Казахстана со словами поддержки, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Это очень важная игра для двух сборных. Победившая команда будет ближе на один шаг к выходу в финальную стадию Евро-2024. Тот, кто потерпит поражение в сегодняшнем матче, отложит свои шансы на попадание на первенство Старого Света еще на четыре года.

- Предстоит непростой матч на выезде. До заветной мечты миллионов казахстанцев остался всего один шаг. Парни, вы большие молодцы! Независимо от исхода сегодняшней встречи, мы все уверены, что вы выложитесь на все сто процентов, что вы будете биться на каждом сантиметре поля,- сказал Ермек Маржикпаев.

Сборные Казахстана и Греции ранее дважды встречались на футбольном поле, в обоих матчах доминировали наши соперники. В первом поединке Греция одержала победу на своем поле со счетом 3:1, а в ответной встрече в Алматы гости одержали победу со счетом 1:2.

Матч против Греции состоится в ночь на 22 марта и начнется в 00.45 по времени Астаны.

Посмотреть игру в прямом эфире можно будет на телеканалах Qazsport и Qazaqstan.

Глава государства будет смотреть прямую трансляцию матча Греция - Казахстан.