+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Ерлан Тургумбаев назначен советником Президента РК

25 Февраля 2022 13:04
Поделиться:
Ерлан Тургумбаев назначен советником Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Тургумбаев Ерлан Заманбекович назначен советником Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Новости по теме
Олжас Бектенов назначен председателем Агентства РК по противодействию коррупции
Президент Казахстана провел переговоры с Премьер-министром Армении Касым-Жомарт Токаев принял Премьер-министра России Михаила Мишустина Назначен новый глава МВД РК

Указом Главы государства Тургумбаев Ерлан Заманбекович освобожден от должности Министра внутренних дел Республики Казахстан.

Генерал-лейтенант полиции Тургумбаев Ерлан Заманбекович родился 14 августа 1962 года в городе Алматы.

Имеет высшее юридическое и высшее экономическое образование, ученую степень кандидата юридических наук (2004 г.).

Полный кавалер ордена «Даңқ» І и ІІ степени, награжден орденом «Айбын» ІІ степени, знаком «Кайсар» І степени, медалью «За вклад в развитие Евразийского экономического союза», юбилейными и ведомственными медалями.

Заслуженный работник Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

Трудовую деятельность начал в 1984 году с должности оперуполномоченного уголовного розыска ОВД Саранского горисполкома Карагандинской области.

С 1986 по 2000 годы занимал различные должности в следственно-оперативных подразделениях Алатауского и Калининского РУВД, а также ГУВД города Алматы.

С 2000 года – работал начальником Девятого департамента и Департамента криминальной полиции МВД Республики Казахстан.

С апреля 2003 – начальник Департамента внутренних дел Северо-Казахстанской области МВД Республики Казахстан.

С мая 2006 – председатель Следственного комитета МВД Республики Казахстан.

С июля 2006 – начальник Департамента внутренних дел города Алматы МВД Республики Казахстан.

С декабря 2012 – заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан.

С февраля 2019 года по настоящее время – министр внутренних дел Республики Казахстан.


Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Акорда   #Назначения   #МВД РК   #Ерлан Тургумбаев  
Поделиться:
Новости по теме
Олжас Бектенов назначен председателем Агентства РК по противодействию коррупции
Президент Казахстана провел переговоры с Премьер-министром Армении
Касым-Жомарт Токаев принял Премьер-министра России Михаила Мишустина
Назначен новый глава МВД РК
Популярное
1 Президент дал поручения главе «Казахтелекома»
2 Аким Алматинской области анонсировал кадровые перестановки в Талдыкоргане
3 Кадровые перестановки произошли в столичном департаменте полиции
4 Льготное автокредитование: сколько казахстанцев смогут купить машины в этом году
5 Касым-Жомарт Токаев принял Алихана Смаилова
6 За незаконную проверку к ответственности привлечен чиновник в Акмолинской области
Читайте также
Гизат Нурдаулетов назначен Секретарем Совета Безопасности РК
Асет Исекешев назначен помощником Президента Республики Казахстан
Президент дал поручения главе «Казахтелекома»
Аким Алматинской области анонсировал кадровые перестановки в Талдыкоргане
Кадровые перестановки произошли в столичном департаменте полиции
Льготное автокредитование: сколько казахстанцев смогут купить машины в этом году
Касым-Жомарт Токаев принял Алихана Смаилова
За незаконную проверку к ответственности привлечен чиновник в Акмолинской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив