    18:15, 29 Январь 2026 | GMT +5

    Ерлан Сарсембаев: речь идет о новой редакции Конституции, а не о точечных поправках

    На пятом заседании Конституционной комиссии министр юстиции Республики Казахстан Ерлан Сарсембаев представил ключевые предложения по внесению изменений в Основной закон, подчеркнув, что речь идет о комплексном обновлении всей конституционной модели страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    р
    кадр из видеотрансляции

    По словам министра, проект поправок предусматривает возможность введения специального правового режима на отдельных территориях Казахстана с целью стимулирования экономического развития и улучшения инвестиционного климата.

    — Такой режим будет возможен в финансовой сфере или «в городе ускоренного развития». В первом случае речь идет о Международном финансовом центре Астана, во втором — о городе Алатау, — пояснил Ерлан Сарсембаев.

    Он также обратил внимание на изменения, касающиеся института юридической помощи. В частности, предлагается исключить слово «бесплатно» из соответствующей статьи Конституции, чтобы не ограничивать формы и механизмы ее оказания.

    — Гарантированная юридическая помощь возмещается государством, но адвокатура и другие представители юридического сообщества могут оказывать ее самостоятельно за свой счет, — отметил министр.

    Кроме того, Сарсембаев указал на избыточную детализацию срока задержания без санкции суда в новой редакции Конституции, напомнив о действующих гарантиях судебной защиты.

    — Действующая Конституция гарантирует безусловную судебную защиту и контроль от произвольного задержания, сроки которого не должны превышать 72 часов, — подчеркнул он.

    Отдельное внимание министр уделил новой редакции статьи 16-1, направленной на усиление гарантий прав граждан, включая принципы презумпции невиновности, недопустимости повторного привлечения к ответственности за одно и то же правонарушение и освобождения от обязанности доказывать свою невиновность.

    — Конституция, обладая высшей юридической силой, прежде всего, должна закреплять основные права и свободы гражданина, устанавливать их гарантии, — заявил Ерлан Сарсембаев.

    В завершение министр отметил, что предлагаемые изменения затрагивают более 80% текста действующей Конституции, что фактически предполагает принятие новой редакции Основного закона.

    — Важно отметить, что речь идет не о разрозненных поправках, а о попытке переосмыслить всю архитектуру учредительного публично-правового акта, — заключил он.

    Конституция Конституционный суд Конституционная реформа
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
