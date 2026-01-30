Ерлан Сарсембаев: речь идет о новой редакции Конституции, а не о точечных поправках

По словам министра, проект поправок предусматривает возможность введения специального правового режима на отдельных территориях Казахстана с целью стимулирования экономического развития и улучшения инвестиционного климата.

— Такой режим будет возможен в финансовой сфере или «в городе ускоренного развития». В первом случае речь идет о Международном финансовом центре Астана, во втором — о городе Алатау, — пояснил Ерлан Сарсембаев.

Он также обратил внимание на изменения, касающиеся института юридической помощи. В частности, предлагается исключить слово «бесплатно» из соответствующей статьи Конституции, чтобы не ограничивать формы и механизмы ее оказания.

— Гарантированная юридическая помощь возмещается государством, но адвокатура и другие представители юридического сообщества могут оказывать ее самостоятельно за свой счет, — отметил министр.

Кроме того, Сарсембаев указал на избыточную детализацию срока задержания без санкции суда в новой редакции Конституции, напомнив о действующих гарантиях судебной защиты.

— Действующая Конституция гарантирует безусловную судебную защиту и контроль от произвольного задержания, сроки которого не должны превышать 72 часов, — подчеркнул он.

Отдельное внимание министр уделил новой редакции статьи 16-1, направленной на усиление гарантий прав граждан, включая принципы презумпции невиновности, недопустимости повторного привлечения к ответственности за одно и то же правонарушение и освобождения от обязанности доказывать свою невиновность.

— Конституция, обладая высшей юридической силой, прежде всего, должна закреплять основные права и свободы гражданина, устанавливать их гарантии, — заявил Ерлан Сарсембаев.

В завершение министр отметил, что предлагаемые изменения затрагивают более 80% текста действующей Конституции, что фактически предполагает принятие новой редакции Основного закона.