    17:16, 28 Август 2025 | GMT +5

    Совместное заседание палат Парламента РК состоится 2 сентября

    Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал Распоряжение о созыве совместного заседания Палат Парламента Республики Казахстан, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

    парламент
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    - В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 2 сентября 2025 года в 11.00 часов в городе Астане, – говорится в тексте Распоряжения.

    Ранее мы рассказывали о том, какие законы принял Мажилис в этом году.

    Теги:
    Сенат Парламент Мажилис
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
