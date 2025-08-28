Совместное заседание палат Парламента РК состоится 2 сентября

- В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 2 сентября 2025 года в 11.00 часов в городе Астане, – говорится в тексте Распоряжения.



