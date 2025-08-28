17:16, 28 Август 2025 | GMT +5
Совместное заседание палат Парламента РК состоится 2 сентября
Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал Распоряжение о созыве совместного заседания Палат Парламента Республики Казахстан, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.
- В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 2 сентября 2025 года в 11.00 часов в городе Астане, – говорится в тексте Распоряжения.
