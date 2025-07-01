Какие законы принял Мажилис в этом году

По данным спикера Мажилиса, в ходе третьей сессии прошло 3 совместных заседания палат Парламента, а также 39 общих заседаний Сената и Мажилиса. На рассмотрении обеих палат находилось 158 законопроектов, из которых 89 были приняты.

В ходе сессии депутаты ясно продемонстрировали, что социальная политика и интересы граждан являются непреложными приоритетами. Это, в первую очередь, отразилось в основном финансовом документе страны — трехлетнем бюджете. В частности, примерно 40% расходов бюджета было направлено на решение социальных проблем. Особое внимание уделено сферам образования, здравоохранения и социальным выплатам.

С начала этого года базовая пенсия выросла на 6,5%, а сопряженная пенсия — на 8,5%. Также увеличены объем социальных выплат и количество их получателей. С сентября планируется дальнейшее повышение стипендий. За последние пять лет размер стипендий увеличился почти в два раза. Кроме того, предусмотрены надбавки за научные звания. Также выделены дополнительные средства на обеспечение населения качественной питьевой водой и поддержку сельских районов.

— Все эти меры позволят улучшить условия жизни наших граждан и решить вопросы развития регионов. Обновление и принятие трех кодексов стало реальным воплощением фундаментальных реформ нашего Президента. До сих пор возможно ни один законопроект не обсуждался так широко, как новый Налоговый кодекс. Число специалистов и представителей различных отраслей, принимавших участие в заседаниях рабочей группы, достигло 300 человек. Перед законодателями стояла задача кардинально изменить действующие нормы, упростить налоговую систему и обеспечить понятность правил. В результате серьезных обсуждений Парламент пришел к общему решению по всем ключевым вопросам, — отметил Ерлан Кошанов.

Фото: Мажилис РК

По его словам, депутаты добились того, что налоговая политика была направлена на стабильность экономики и благосостояние граждан без излишнего бремени для бизнеса. Идея справедливости отразилась в дифференцированных ставках налога на прибыль организаций и в прогрессивных ставках налога на доходы физических лиц. Теперь чем больше доход, тем больше налог. При этом для граждан с низкими доходами предусмотрены значительные льготы. Выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда освобождаются от налога на доходы физических лиц.

— Этот предложенный депутатами шаг обсуждается уже несколько лет. Еще одна важная социальная инициатива — освобождение лекарств и медицинских услуг от налога на добавленную стоимость. Также депутаты рассмотрели вопрос поддержки издательств и средств массовой информации с целью популяризации культуры чтения. В целом принятый Налоговый кодекс открывает новый этап в установлении справедливых отношений между государством, бизнесом и обществом. Благодаря совместной работе с Правительством мы приняли качественный, прозрачный, справедливый и понятный Налоговый кодекс, — заключил он.

Ерлан Кошанов отметил, что принятый Бюджетный кодекс стал основным механизмом устойчивого экономического развития и повышения благосостояния граждан. В этом контексте было предусмотрено избавление от бюрократии, а сроки бюджетных процедур были сокращены в два раза. Новые законодательные нормы надежно препятствуют неэффективному расходованию средств Национального фонда. В рамках исполнения поручений Президента страны повысилась бюджетная самостоятельность регионов. Продолжилась передача налоговых поступлений на уровень местных бюджетов. Также усилена подотчетность Правительства и участников бюджетного процесса перед законодательным органом. Такая открытость и подотчетность направлены на повышение доверия граждан к государственным финансам.

— Глава государства неоднократно поднимал вопрос ухудшения ситуации с водными ресурсами, которая принимает глобальный характер. С этой целью был принят стратегически важный документ для будущего страны — Водный кодекс. На престижном международном саммите «One Water Summit» наш Президент подчеркнул, что для нашей страны с огромными просторами, но без выхода к морю, вода имеет особую ценность. Поэтому в Кодексе приоритет отдается защите и развитию водных ресурсов, их экономному и ответственному использованию. Внедрены технологии повторного использования воды, меры по снижению расточительства водных ресурсов. В целом новые нормы Водного кодекса направлены на бережное использование «источника жизни» и создание прочной основы для благополучия будущих поколений. Таким образом, в этой сессии Парламент обновил важнейшие три отраслевых кодекса, адаптировав их к требованиям проводимых реформ, — сказал председатель Мажилиса.

По его словам, в этом парламентском сезоне депутаты не оставили без внимания вопросы, касающиеся социальной ситуации в стране и проблем, влияющих на общественное настроение. Например, продолжены меры комплексной поддержки детей. На прошлой сессии был принят закон «Национальный фонд — детям». Как продолжение этой работы, в этой сессии был разработан законодательный базис для единой добровольной накопительной системы «Келешек». Накопленные средства могут быть использованы для получения образования в колледжах и вузах страны, а также за рубежом, и на покупку жилья. Это государственное вложение в образование и будущее детей.

Коллаж: Kazinform/ DALL-E

Кроме того, по инициативе депутатов были введены нормы по поддержке одаренных детей. Теперь победители международных олимпиад смогут получать образовательные гранты без конкурса, а также смогут воспользоваться ими в рамках программы «Болашақ». Это реальная забота государства о детях, которые показывают отличные результаты в учебе.

— В этой сессии внимание к вопросам охраны здоровья граждан было на беспрецедентном уровне. Депутаты пересмотрели некоторые подходы в системе обязательного социального медицинского страхования. Введен единый пакет медицинских услуг. Теперь, независимо от статуса страхования, всем гражданам будет предоставляться базовая медицинская помощь, — сказал он.

Как отметил спикер Мажилиса, для безработных и неработающих граждан взносы по обязательному социальному медицинскому страхованию будут оплачивать из местного бюджета. Благодаря предложенным мерам более миллиона казахстанцев будут охвачены дополнительной системой страхования. Кроме того, обязательный онкологический скрининг был включен в перечень государственных бесплатных медицинских услуг. Эта важная мера охватывает 3,5 миллиона человек. Вопрос обеспечения граждан с нарушением слуха, но не имеющих инвалидности, слуховыми протезами за счет местного бюджета был решен. Эта мера позволит многим людям, особенно детям, улучшить свою жизнь и легче адаптироваться в социальной среде.

— В сфере здравоохранения все еще остаются проблемы. Мы продолжим эту работу с Правительством на следующей сессии, — заявил Ерлан Кошанов.

Он отметил, что меры поддержки семей сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей, стали значительным шагом к социальной справедливости. Также в рамках реформы жилищной политики был предусмотрен ряд выплат на жилье для сотрудников гражданской обороны и других правоохранительных органов. Кроме того, депутаты расширили категорию граждан, имеющих право на получение жилья. В число социально уязвимых групп теперь включены вдовы. Эти меры позволяют в первую очередь обеспечить жильем тех, кто оказался в трудной ситуации, за счет государства.

Принятые Парламентом новые меры направлены на упорядочение долевого строительства и защиту прав граждан. В результате значительно снизилось количество случаев обмана дольщиков. Были приняты важные нормы, направленные на снижение чрезмерного заимствования среди граждан. Ужесточены меры защиты прав потребителей финансовых услуг. Для социально уязвимых групп населения была введена возможность отсрочки по платежам по кредитам и микрокредитам на три месяца. Также введен запрет на предоставление кредитов и мелких займов военнослужащим, проходящим срочную службу. Более того, был введен запрет на дистанционное получение кредита без участия гражданина для тех, кто ранее не брал кредит. Расширен круг норм, позволяющих списывать кредиты, оформленные мошенническим путем.

— Закон о борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, инициированный депутатами, был своевременно принят и является чрезвычайно важным документом. В исправительных учреждениях страны на данный момент находятся около четырех тысяч наркоторговцев и закладчиков. Обычно это молодые люди, стремящиеся легко заработать, но оказывающиеся наравне с производителями наркотиков, которые несут такую же ответственность. Депутаты выполнили прямое поручение Президента о дифференциации наказания за наркотические преступления в рамках закона. Таким образом, мы разграничили ответственность за производство и распространение наркотиков. Кроме того, ответственность наркобаронов была значительно усилена, и их действия приравнены к тяжким преступлениям. Теперь за производство, переработку и изготовление наркотиков предусмотрено наказание вплоть до пожизненного заключения. В то же время государство впервые предоставляет шанс на исправление для тех, кто совершил ошибку, пряча наркотики. Согласно новым нормам, более 3 тысяч дел были рассмотрены и удовлетворены в судах. В результате более 200 человек выйдут на свободу, а срок наказания для остальных будет сокращен, — заявил спикер Мажилиса.

Фото: freepik

Председатель Мажилиса также сообщил, что депутаты продолжили борьбу с лудоманией. В результате были приняты дополнительные меры, направленные на избавление общества от этой болезни. Запрещена реклама букмекерских контор и тотализаторов в зданиях, на стройках и на онлайн-платформах.

— В последнее время участились случаи похищения девушек с целью принудительного брака под предлогом следования «национальным традициям». На самом деле это грубейшее нарушение прав и свобод человека. Неслучайно Глава государства на заседании Национального курултая назвал такие действия «абсолютно недопустимым беззаконием, мракобесием и позором». К сожалению, из-за пробелов в действующем законодательстве лишь единичные дела доходили до суда. Поэтому депутаты ввели уголовную ответственность за принуждение к вступлению в брак. Новая норма позволяет дать полную правовую оценку таким действиям, а также защищает честь и достоинство наших девушек и женщин. Кроме того, Парламент запретил ношение одежды, закрывающей лицо и препятствующей его идентификации, — сказал он.

Как отметил Ерлан Кошанов, депутаты уделили особое внимание повышению авторитета и статуса казахстанской армии, а также укреплению национальной безопасности. В ходе сессии были приняты четыре закона, направленные на усиление потенциала вооруженных сил и обороноспособности. Эти документы способствуют улучшению условий для офицеров и солдат, укрепляют боевой дух. Особое значение имеют внесенные поправки в сфере военно-патриотического воспитания. Принятые законы должны усилить чувство патриотизма у всей молодежи страны.

— Закон об амнистии, принятый по инициативе Президента по случаю 30-летия Конституции, — это настоящий акт гуманизма. Документ направлен на предоставление второго шанса оступившимся. Амнистия охватит более 15 тысяч осужденных. Около двух тысяч из них будут освобождены из мест лишения свободы, остальные получат сокращение срока наказания. Это важный шаг к возвращению этих людей к нормальной жизни, — отметил спикер палаты.

Фото: Кабар

По его данным, Парламент ратифицировал 39 международных договоров и соглашений. Среди них — соглашения, направленные на развитие экономических связей с соседями и партнерами, наращивание инвестиций, логистики, торговли, энергетики и других сфер. Все они способствуют развитию экономики, бизнеса и созданию комфортных условий для граждан. В ходе сессии депутаты активно работали в рамках международных парламентских организаций. Было проведено 307 международных мероприятий, установлено сотрудничество с парламентами 34 зарубежных стран.

Возросла практическая значимость формата проведения правительственных часов и парламентских слушаний. Всего прошло 11 правительственных часов и 3 парламентских слушания. Последние были посвящены вопросам продовольственной безопасности, поддержке трудящихся, а также обсуждению развития судебной и правоохранительной систем и юридического образования. Все вопросы, поднятые депутатами, были тщательно изучены и получили ответы от Правительства.