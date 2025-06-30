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    12:51, 30 Июнь 2025 | GMT +5

    Ерлан Кошанов: Парламент и Правительство должны решать проблемы, поднимаемые гражданами

    На совместном заседании палат Парламента спикер Мажилиса Ерлан Кошанов сообщил, что за эту сессию депутаты направили государственным органам 625 запросов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ерлан Кошанов
    Фото: Мажилис

    – Хочу отдельно остановиться на вопросе ответов на депутатские запросы. В ходе этой сессии в адрес государственных органов было направлено 625 запросов. За каждым из них стоит актуальная проблема, волнующая граждан. Однако содержание и качество ответов на них не всегда удовлетворяют. Иногда они вызывают ещё больше вопросов. В результате депутаты вынуждены повторно обращаться в госорганы. Мы должны вместе с Правительством системно решать эти проблемы. В следующей сессии планируем пригласить членов Правительства специально для обсуждения вышеуказанных вопросов, – заявил Ерлан Кошанов.

    Он также отметил, что в совместной работе депутатского корпуса и госорганов есть и положительные примеры.

    – Мы видим значимые результаты совместной работы по повышению доходов сельского населения, реализации инфраструктурных проектов, обучению акимов сельских округов и решению проблемы чрезмерной закредитованности граждан. Эффективность показывают и заседания, где заслушиваются отчёты Правительства по обращениям избирателей. Во время поездок в регионы депутаты собирают более полутора тысяч обращений и наказов от граждан. В рамках этой сессии депутаты Парламента посетили более 500 населённых пунктов и провели около 1 200 встреч с населением. Все поднятые вопросы были переданы на рассмотрение Правительства. Мы обсудили их на специальном общем заседании в соответствии с устоявшейся практикой, – добавил спикер.

    Кроме того, Е. Кошанов раскритиковал рост числа писем от Правительства в Парламент.

    Также спикер Мажилиса указал на затягивание сроков согласований со стороны Правительства.

     

    Теги:
    Сенат Правительство РК Парламент Общество Мажилис
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
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