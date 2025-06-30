Ерлан Кошанов: Парламент и Правительство должны решать проблемы, поднимаемые гражданами

– Хочу отдельно остановиться на вопросе ответов на депутатские запросы. В ходе этой сессии в адрес государственных органов было направлено 625 запросов. За каждым из них стоит актуальная проблема, волнующая граждан. Однако содержание и качество ответов на них не всегда удовлетворяют. Иногда они вызывают ещё больше вопросов. В результате депутаты вынуждены повторно обращаться в госорганы. Мы должны вместе с Правительством системно решать эти проблемы. В следующей сессии планируем пригласить членов Правительства специально для обсуждения вышеуказанных вопросов, – заявил Ерлан Кошанов.

Он также отметил, что в совместной работе депутатского корпуса и госорганов есть и положительные примеры.

– Мы видим значимые результаты совместной работы по повышению доходов сельского населения, реализации инфраструктурных проектов, обучению акимов сельских округов и решению проблемы чрезмерной закредитованности граждан. Эффективность показывают и заседания, где заслушиваются отчёты Правительства по обращениям избирателей. Во время поездок в регионы депутаты собирают более полутора тысяч обращений и наказов от граждан. В рамках этой сессии депутаты Парламента посетили более 500 населённых пунктов и провели около 1 200 встреч с населением. Все поднятые вопросы были переданы на рассмотрение Правительства. Мы обсудили их на специальном общем заседании в соответствии с устоявшейся практикой, – добавил спикер.

Кроме того, Е. Кошанов раскритиковал рост числа писем от Правительства в Парламент.

Также спикер Мажилиса указал на затягивание сроков согласований со стороны Правительства.