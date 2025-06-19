Ерлан Карин встретился с представителем ЮНИСЕФ в Казахстане

Ерлан Карин рассказал о системных мерах государства, направленных на поддержку подрастающего поколения и создание условий для их гармоничного развития. Он подчеркнул, что одним из главных приоритетов политики Президента Касым-Жомарта Токаева является защита прав детей.

Госсоветник напомнил, что год назад вступил в силу Закон о защите прав женщин и детей. Благодаря его принятию и реализуемым государством мерам в нашей стране, по оценкам экспертов, действует одно из самых передовых законодательств и действенных систем защиты прав женщин и детей.

По итогам пяти месяцев текущего года зафиксировано снижение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних на 21,3% и преступлений, связанных с педофилией, — на 40,7%.

— Повысилось количество выявленных фактов насилия, буллинга, сложного психоэмоционального состояния среди детей за счет размещения в школах страны QR-кода службы государственного контакт — центра «111». Также за данный период от детей поступило более 86 тыс. смс-сообщений, из них более 2 тыс. — обращения за помощью по причине насилия, буллинга и сложных отношений с одноклассниками, родителями и психоэмоционального состояния. В 28 случаях был предотвращен суицид, — рассказал Госсоветник.

Ерлан Карин отметил, что взаимодействие с офисом ЮНИСЕФ стало очень тесным и продуктивным, а его роль в поддержке ряда системных инициатив Казахстана по защите прав детей является важной и значимой.

Фото: Акорда

В свою очередь Рашед Мустафа Сарвар рассказал о проводимой офисом работе в Казахстане, а также поделился свои видением и планами дальнейшей деятельности.

По итогам встречи стороны обозначили вектор дальнейшего взаимодействия и выразили уверенность в углублении партнерства и реализации совместных инициатив в интересах будущих поколений.

Ранее на республиканском совещании по вопросам защиты прав детей Ерлан Карин подчеркнул, что на сегодняшний день в Казахстане на институциональном и законодательном уровнях выстроена достаточно эффективная система защиты прав и безопасности детей.