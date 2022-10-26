Ерлан Карин встретился с государственным секретарем Кыргызстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Государственный советник РК Ерлан Карин провел встречу с государственным секретарем Кыргызской Республики Суйунбеком Касмамбетовым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

На встрече обсудили вопросы дальнейшего развития культурно-гуманитарных связей между Казахстаном и Кыргызстаном, расширения взаимного сотрудничества в этих сферах.

Ерлан Карин отметил, что за последние годы две страны совместно реализуют множество культурных и научных проектов. Все это свидетельствует об особом характере казахстанско-кыргызских отношений и о нашем намерении укреплять стратегическое партнерство с Кыргызстаном.

Кроме того, Государственный советник РК остановился на сути и значении политических реформ, проводимых по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева. В частности, он разъяснил содержание конституционных реформ, итоги республиканского референдума, значение предстоящих выборов.

Суйунбек Касмамбетов отметил, что в Кыргызстане высоко оценивают проводимые в Казахстане реформы и желают их успешной реализации.

Госсекретарь КР проинформировал о масштабном праздновании в Кыргызстане 175-летия Абая Кунанбаева и 125-летия Мухтара Ауэзова. Кроме того, благодаря проведению 19 мероприятий с участием казахских и кыргызских деятелей искусств, культурные связи двух стран получили дальнейшее развитие.

Ранее сообщалось, что День Республики Казахстан торжественно отметили в Кыргызстане.

Фото: akorda.kz