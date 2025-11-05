РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:26, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Новые ориентиры внутренней политики формируют контуры будущего Казахстана — Ерлан Карин

    Государственный советник Ерлан Карин на своей странице в Тelegram отметил, что на IV заседании Национального курултая в Бурабай Глава государства поддержал инициативу ряда экспертов и общественников о необходимости принятия концептуального документа в сфере внутренней политики, передает Kazinform. 

    Ерлан Қарин
    Фото: Ақорда

    — В течении более полугода Администрацией Президента на различных диалоговых площадках организовывались дискуссии с участием членов Национального курултая, экспертов, представителей общественных и научных организаций. По итогам экспертных обсуждений был сформирован проект концептуального документа, систематизирующий проводимую работу во внутриполитической сфере. Сегодня Главой государства подписан Указ «Об утверждении основных принципов, ценностей и направлений внутренней политики Республики Казахстан», — пишет Ерлан Карин.

    Государственный советник также отметил, что в первую очередь, данный документ предназначен для госорганов, чтобы скоординировать и систематизировать работу в сфере внутренней политики.

    — Вместе с тем это даст обществу не только более четкое понимание идейных смыслов проводимой госполитики, но и определенных контуров образа будущего страны, — подчеркнул он. 

    Напомним, ранее Государственный советник Ерлан Карин провел совещание о ходе исполнения поручений Главы государства, озвученных на IV заседании Национального курултая в Бурабае. 

    Теги:
    Госсоветник РК Ерлан Карин
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают