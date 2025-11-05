Новые ориентиры внутренней политики формируют контуры будущего Казахстана — Ерлан Карин

— В течении более полугода Администрацией Президента на различных диалоговых площадках организовывались дискуссии с участием членов Национального курултая, экспертов, представителей общественных и научных организаций. По итогам экспертных обсуждений был сформирован проект концептуального документа, систематизирующий проводимую работу во внутриполитической сфере. Сегодня Главой государства подписан Указ «Об утверждении основных принципов, ценностей и направлений внутренней политики Республики Казахстан», — пишет Ерлан Карин.

Государственный советник также отметил, что в первую очередь, данный документ предназначен для госорганов, чтобы скоординировать и систематизировать работу в сфере внутренней политики.

— Вместе с тем это даст обществу не только более четкое понимание идейных смыслов проводимой госполитики, но и определенных контуров образа будущего страны, — подчеркнул он.

