Ерлан Карин рассказал о том, как идет работа по президентскому законопроекту
«В соцсетях иногда встречаются комментарии, что, дескать, вопрос продажи земли иностранцам еще может быть пересмотрен в рамках Земельной комиссии, якобы власти могут переиграть и тому подобное. Все эти разговоры являются чистейшей дезинформацией и спекуляцией. В дискуссии по этому вопросу поставлена точка!» - подчеркнул Ерлан Карин.
Он напомнил, что 12 марта Президент, использовав свое право законодательной инициативы, направил в Парламент соответствующий законопроект, устанавливающий запрет на продажу и аренду земли иностранцам. Он был сразу же принят депутатами в работу и уже рассматривается в рамках установленных процедур.
«В частности, в Мажилисе по данному законопроекту создана рабочая группа с участием общественников, представителей госорганов, непарламентских партий и экспертов. 18 марта в стенах Парламента состоялось первое заседание рабочей группы. Сегодня во второй половине дня должно пройти очередное заседание данной группы. Так, что процесс идет полным ходом.
А Земельная комиссия рассмотрит уже другие вопросы использования сельхозземель», - отметил помощник Главы государства.