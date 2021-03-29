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    14:27, 29 Март 2021 | GMT +6

    Ерлан Карин рассказал о том, как идет работа по президентскому законопроекту

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В дискуссии по вопросу продажи земли иностранцам поставлена точка. Об этом заявил помощник Президента РК Ерлан Карин в своем Telegram-канале, передает МИА «Казинформ».

    «В соцсетях иногда встречаются комментарии, что, дескать, вопрос продажи земли иностранцам еще может быть пересмотрен в рамках Земельной комиссии, якобы власти могут переиграть и тому подобное. Все эти разговоры являются чистейшей дезинформацией и спекуляцией. В дискуссии по этому вопросу поставлена точка!» - подчеркнул Ерлан Карин.

    Он напомнил, что 12 марта Президент, использовав свое право законодательной инициативы, направил в Парламент соответствующий законопроект, устанавливающий запрет на продажу и аренду земли иностранцам. Он был сразу же принят депутатами в работу и уже рассматривается в рамках установленных процедур.

    «В частности, в Мажилисе по данному законопроекту создана рабочая группа с участием общественников, представителей госорганов, непарламентских партий и экспертов. 18 марта в стенах Парламента состоялось первое заседание рабочей группы. Сегодня во второй половине дня должно пройти очередное заседание данной группы. Так, что процесс идет полным ходом.

    А Земельная комиссия рассмотрит уже другие вопросы использования сельхозземель», - отметил помощник Главы государства.


    Теги:
    Президент Президент Казахстана Закон и право Земельный вопрос (законопроекты) Главная
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