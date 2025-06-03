Ерлан Карин: Отношения Центральной Азии и Китая выходят на новый уровень

Форум был организован Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан (КИСИ) совместно с Институтом России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук (КАОН).

В мероприятии приняли участие представители аналитических центров, государственных органов, научных учреждений и международных организаций из Казахстана, Китая, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.

Открывая форум, Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин подчеркнул динамичное развитие сотрудничества между Китаем и странами Центральной Азии и отметил важность укрепления экспертного и многостороннего диалога. Он сообщил, что в ближайшее время в Астане пройдет второй саммит «Центральная Азия — Китай», который станет очередным шагом на пути к стратегическому сближению.

Видеоприветствие участникам форума направил президент КАОН Гао Сян. Он обозначил приоритетные направления взаимодействия, включая безопасность, технологическое развитие, образование, туризм, археологию и спорт.

Директор КИСИ Еркин Тукумов в своем выступлении указал на возрастание роли аналитического сообщества в условиях глобальной турбулентности. Он подчеркнул стратегическое значение Среднего коридора, назвав его будущей межрегиональной экономической артерией, и выделил три ключевых направления взаимодействия: развитие транспортных коридоров, подготовку кадров и водную безопасность.

— Сегодня формируется новый мировой порядок. Глобальный шторм не утихает, а только нарастает. Но по сути, это золотой век для дипломатии и исследователей международных отношений, — заявил Е.Тукумов.

Участники форума отмечали, что несмотря на международную нестабильность, отношения добрососедства между Китаем и странами Центральной Азии демонстрируют устойчивый рост.

В рамках форума прошли тематические сессии, посвященные стратегической архитектуре регионального сотрудничества, развитию транзитных и экономических хабов, а также технологическому взаимодействию в сфере цифровизации, искусственного интеллекта и инновационных экосистем.

Ранее под председательством Государственного советника Ерлана Карина состоялось заседание Республиканской комиссии по вопросам государственных символов и геральдики ведомственных и иных, приравненных к ним, наград.