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    14:07, 03 Июнь 2025 | GMT +5

    Ерлан Карин: Отношения Центральной Азии и Китая выходят на новый уровень

    В Астане состоялся V Форум аналитических центров «Центральная Азия — Китай: новые горизонты регионального партнерства», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ерлан Карин рассказал о реформах и партнерстве с Китаем на форуме в Астане
    Фото: Акорда

    Форум был организован Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан (КИСИ) совместно с Институтом России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук (КАОН).

    В мероприятии приняли участие представители аналитических центров, государственных органов, научных учреждений и международных организаций из Казахстана, Китая, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.

    Открывая форум, Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин подчеркнул динамичное развитие сотрудничества между Китаем и странами Центральной Азии и отметил важность укрепления экспертного и многостороннего диалога. Он сообщил, что в ближайшее время в Астане пройдет второй саммит «Центральная Азия — Китай», который станет очередным шагом на пути к стратегическому сближению.

    Видеоприветствие участникам форума направил президент КАОН Гао Сян. Он обозначил приоритетные направления взаимодействия, включая безопасность, технологическое развитие, образование, туризм, археологию и спорт.

    Директор КИСИ Еркин Тукумов в своем выступлении указал на возрастание роли аналитического сообщества в условиях глобальной турбулентности. Он подчеркнул стратегическое значение Среднего коридора, назвав его будущей межрегиональной экономической артерией, и выделил три ключевых направления взаимодействия: развитие транспортных коридоров, подготовку кадров и водную безопасность.

    — Сегодня формируется новый мировой порядок. Глобальный шторм не утихает, а только нарастает. Но по сути, это золотой век для дипломатии и исследователей международных отношений, — заявил Е.Тукумов.

    Участники форума отмечали, что несмотря на международную нестабильность, отношения добрососедства между Китаем и странами Центральной Азии демонстрируют устойчивый рост.

    В рамках форума прошли тематические сессии, посвященные стратегической архитектуре регионального сотрудничества, развитию транзитных и экономических хабов, а также технологическому взаимодействию в сфере цифровизации, искусственного интеллекта и инновационных экосистем.

    Ранее под председательством Государственного советника Ерлана Карина состоялось заседание Республиканской комиссии по вопросам государственных символов и геральдики ведомственных и иных, приравненных к ним, наград.

    Теги:
    Госсоветник РК Китай Астана Ерлан Карин Международные отношения Центральная Азия
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
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