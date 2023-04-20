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Ерлан Карин провел заседание Комиссии по вопросам противодействия коррупции

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
20 Апреля 2023, 18:29
Ерлан Карин провел заседание Комиссии по вопросам противодействия коррупции Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под председательством Государственного советника РК Ерлана Карина состоялось заседание Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции. На заседании рассмотрены вопросы реализации Комплексного плана по противодействию теневой экономике на 2021-2023 годы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В рамках обсуждения заслушаны доклады руководства агентства по финансовому мониторингу, министерств финансов, индустрии и инфраструктурного развития, которые сообщили о принимаемых мерах по реализации Комплексного плана.

Ерлан Карин отметил, что снижение уровня теневой экономики имеет особое значение для перехода к реальной рыночной экономике, нацеленной на обеспечение нужд граждан. Такую задачу Глава государства поставил на расширенном совещании по вопросам социально-экономического развития страны.

Государственный советник также подчеркнул важность надлежащего исполнения запланированных мероприятий, достижения ключевых показателей, обеспечения реального влияния проводимой работы на состояние теневой экономики, а также необходимость выявления иных сфер, подверженных теневым рискам. Так, по линии Министерства индустрии и инфраструктурного развития Комплексный план содержит мероприятия только в сфере транспорта и строительства, в то время как, к примеру, сфера недропользования также подвержена рискам, связанным с теневой экономикой. Министерству поручено принять меры по устранению теневых рисков во всех курируемых направлениях. При этом должны быть исключены излишнее давление на бизнес и ухудшение инвестиционного климата.

С учетом состоявшегося обсуждения Комиссией выработаны конкретные рекомендации, а по итогам заседания Государственный советник Ерлан Карин дал ряд поручений, исполнение которых взято на контроль.


Акорда   Борьба с коррупцией   Ерлан Карин   Госсоветник РК  
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