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    17:17, 23 Январь 2024 | GMT +6

    Ерлан Карин провел заседание комиссии по вопросам госсимволов и геральдики наград

    Ерлан Карин провел заседание комиссии по вопросам госсимволов и геральдики наград
    Фото: пресс-служба Акорды

    Под председательством Государственного советника Ерлана Карина состоялось очередное заседание Республиканской комиссии по вопросам государственных символов и геральдики ведомственных и иных, приравненных к ним, наград. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В работе комиссии приняли участие депутаты Парламента, руководители центральных и местных исполнительных органов, известные общественные деятели и ученые.

    На совещании был заслушан доклад министра культуры и информации Аиды Балаевой касательно популяризации государственных символов и проводимых работ в части их применения, а также предложения по внесению изменений в некоторые ведомственные награды государственных органов в соответствии с действующими законодательными нормами.

    На заседании Республиканской комиссии были поддержаны предложения по ведомственным наградам Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, министерств по чрезвычайным ситуациям, промышленности и строительства, Службы государственной охраны. Также даны замечания касательно некоторых ведомственных наград ряда госорганов.

    Ерлан Карин отметил необходимость подготовки уполномоченным органом типовых правил по упорядочиванию системы разработки и утверждения региональных символов, а также подготовки и утверждения Правительством комплексного плана, направленного на дальнейшее расширение сферы применения и популяризации государственных символов.

    Кроме того, Государственный советник отметил, что в последнее время участились случаи, когда отдельные лица или общественные организации вручают общественную награду, повторяющую название, описание и элементы государственных наград. Он подчеркнул, что в целях недопущения таких ситуаций, нужно предусмотреть необходимые меры, в том числе и на правовом уровне. В этой связи, даны соответствующие поручения министерствам культуры и информации, юстиции.

    Кроме того, по итогам заседания комиссии был дан ряд протокольных поручений центральным государственным органам и местным исполнительным органам.

    Теги:
    Акорда Госсоветник РК Другие государственные органы Госсимволы РК Награда Ерлан Карин
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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