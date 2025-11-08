РУ
    Ерлан Карин провел совещание по вопросам обеспечения безопасности детей

    Под председательством Государственного советника Ерлана Карина состоялось совещание по вопросам обеспечения безопасности детей, профилактики и предотвращения правонарушений в отношении несовершеннолетних, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда

    С докладами о проводимой работе выступили министр просвещения, Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан, а также заместители акимов области Жетысу и Туркестанской области.

    Государственный советник отметил, что в результате принимаемых системных мер наметились некоторые положительные тенденции. Так, по сравнению с прошлым годом, на 12,5% уменьшилось количество преступлений против половой неприкосновенности детей и подростков. Также посредством контакт-центра «111» и QR-кодов было выявлено 4174 ребенка, находящихся в сложном психоэмоциональном состоянии, подвергшихся насилию и жестокому обращению, им была оказана помощь. В 34 случаях удалось предотвратить детский суицид.

    Вместе с тем Ерлан Карин подчеркнул, что вопросы обеспечения детской безопасности сохраняют свою актуальность.

    Госсоветник указал на то, что руководству регионов необходимо держать на личном системном контроле состояние профилактики и превентивные меры относительно безопасности детей и подростков.

    По итогам совещания Ерлан Карин поручил Министерству просвещения обеспечить выработку дальнейших консолидированных подходов и действий, а также продолжить координацию проводимой работы.

    При этом Государственный советник напомнил, что такого рода совещания с участием руководства регионов будут проводиться на постоянной основе.

