    Ерлан Карин провел совещание по вопросам межэтнического согласия

    Государственный советник Ерлан Карин провел республиканское совещание по вопросам укрепления межэтнического согласия, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда

    В ходе мероприятия, в котором приняли участие руководители подразделений Администрации Президента и представители центральных государственных органов, были рассмотрены актуальные вопросы в сфере межэтнических отношений.

    Ерлан Карин уделил особое внимание практической реализации принципов и норм новой Конституции, а также выработке единых подходов к обеспечению общественного согласия.

    По итогам совещания государственным органам даны конкретные поручения, направленные на консолидацию усилий в деле укрепления единства и стабильности в обществе.

    Напомним, по итогам социального опроса 2025 года, свыше 95% граждан считают межэтнические отношения в Казахстане стабильными и благополучными. 

    Акорда Ерлан Карин Идентичность и единство Конституционная реформа Конституция Этносы
    Жанара Мухамедиярова
    Автор