Ерлан Карин: Лудомания приносит неисчисляемые беды

— Продолжается практическая реализация инициатив, выдвинутых на Третьем заседании Национального курултая.

Сегодня в первом чтении Мажилисом были приняты законодательные поправки по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности. Данные поправки были инициированы депутатами после Атырауской речи Касым-Жомарта Токаева, в которой он обозначил пять главных социальных проблем современного общества. В частности, в своем выступлении на заседании Национального курултая Президент отметил, что лудомания приносит неисчисляемые беды, разрушая тысячи семей и толкая многих людей на преступления. Поэтому Глава государства поручил принять закон о противодействии игровой зависимости до конца текущей сессии Парламента и разработать Комплексный план для борьбы с лудоманией.

Напомню, что в обсуждении законопроекта активное участие приняли члены Национального курултая и Совета по молодежной политике при Президенте, которые одними из первых актуализировали данную проблему в общественном поле, — написал Ерлан Карин в своем Telegram-канале.