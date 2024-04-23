РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:48, 22 Апрель 2024 | GMT +6

    Ерлан Карин: Лудомания приносит неисчисляемые беды

    Ұлттық құрылтайдың үшінші отырысында көтерілген бастамалар жүзеге асырыла бастады – Ерлан Қарин
    Фото: Акорда

    Государственный советник РК Ерлан Карин прокомментировал одобрение Мажилисом запрета на рекламу букмекерских контор, передает агентство Kazinform.

    — Продолжается практическая реализация инициатив, выдвинутых на Третьем заседании Национального курултая.

    Сегодня в первом чтении Мажилисом были приняты законодательные поправки по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности. Данные поправки были инициированы депутатами после Атырауской речи Касым-Жомарта Токаева, в которой он обозначил пять главных социальных проблем современного общества. В частности, в своем выступлении на заседании Национального курултая Президент отметил, что лудомания приносит неисчисляемые беды, разрушая тысячи семей и толкая многих людей на преступления. Поэтому Глава государства поручил принять закон о противодействии игровой зависимости до конца текущей сессии Парламента и разработать Комплексный план для борьбы с лудоманией.

    Напомню, что в обсуждении законопроекта активное участие приняли члены Национального курултая и Совета по молодежной политике при Президенте, которые одними из первых актуализировали данную проблему в общественном поле, — написал Ерлан Карин в своем Telegram-канале.

    Ранее депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности» и сопутствующий законопроект в части административных правонарушений.

    Теги:
    Казахстан Госсоветник РК Лудомания и игромания Ерлан Карин
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!