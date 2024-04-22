РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:26, 22 Апрель 2024 | GMT +6

    Запрет на рекламу букмекерских контор одобрил Мажилис

    букмекер
    Фото: Pixabay

    Депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности» и сопутствующий законопроект в части административных правонарушений, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Законопроект направлен на совершенствование законодательства в части защиты граждан от формирования игровой зависимости (лудомании) при участии в азартных играх и (или) пари.

    В частности, законопроектом предусматривается введение следующих норм:

    • повышение возрастного ценза на участие в азартных играх и (или) пари для физических лиц с 21 года до 25 лет, а также установление запрета лицам, находящимся в едином реестре должников;
    • запрет наружной рекламы букмекерских контор и тотализаторов на зданиях, сооружениях и транспортных средствах, а также рекламы в масс-медиа, в периодических печатных изданиях, кино-, видео- и справочном обслуживании.
    • обеспечение автоматизированной интеграции аппаратно-программных комплексов с действующими информационными системами Комитета государственных доходов;
    • установление запрета на интернет-ресурсы иностранных букмекерских контор, тотализаторов, не имеющих лицензии;
    • введение уголовной ответственности за организацию деятельности электронного казино и интернет-казино;
    • включение понятия «электронный лотерейный билет»;
    • урегулирование мест распространения (реализации) лотерейных билетов (электронных лотерейных билетов), а именно, через лотерейные терминалы, нестационарные торговые объекты, отделения почтовой связи Национального оператора почты и отделения оператора лотереи;
    • установление запрета на распространение лотерейных билетов и установку терминалов в жилых домах и общежитиях, в отдельно стоящих зданиях и сооружениях, в которых расположены организации культуры, в организациях образования, в культовых зданиях и сооружениях.

    При этом, остается разрешенной реклама в месте расположения букмекерской конторы и (или) тотализатора, внутри спортивных сооружений, на экипировке спортсменов и спортивных теле-, радиоканалах, интернет-ресурсах, специализирующихся на освещении спортивных событий.

    Теги:
    Казахстан Закон и право Лудомания и игромания Законопроекты Мажилис
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!