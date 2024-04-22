Запрет на рекламу букмекерских контор одобрил Мажилис

Депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности» и сопутствующий законопроект в части административных правонарушений, передает корреспондент агентства Kazinform.

Законопроект направлен на совершенствование законодательства в части защиты граждан от формирования игровой зависимости (лудомании) при участии в азартных играх и (или) пари.

В частности, законопроектом предусматривается введение следующих норм:

повышение возрастного ценза на участие в азартных играх и (или) пари для физических лиц с 21 года до 25 лет, а также установление запрета лицам, находящимся в едином реестре должников;

запрет наружной рекламы букмекерских контор и тотализаторов на зданиях, сооружениях и транспортных средствах, а также рекламы в масс-медиа, в периодических печатных изданиях, кино-, видео- и справочном обслуживании.

обеспечение автоматизированной интеграции аппаратно-программных комплексов с действующими информационными системами Комитета государственных доходов;

установление запрета на интернет-ресурсы иностранных букмекерских контор, тотализаторов, не имеющих лицензии;

введение уголовной ответственности за организацию деятельности электронного казино и интернет-казино;

включение понятия «электронный лотерейный билет»;

урегулирование мест распространения (реализации) лотерейных билетов (электронных лотерейных билетов), а именно, через лотерейные терминалы, нестационарные торговые объекты, отделения почтовой связи Национального оператора почты и отделения оператора лотереи;

установление запрета на распространение лотерейных билетов и установку терминалов в жилых домах и общежитиях, в отдельно стоящих зданиях и сооружениях, в которых расположены организации культуры, в организациях образования, в культовых зданиях и сооружениях.

При этом, остается разрешенной реклама в месте расположения букмекерской конторы и (или) тотализатора, внутри спортивных сооружений, на экипировке спортсменов и спортивных теле-, радиоканалах, интернет-ресурсах, специализирующихся на освещении спортивных событий.