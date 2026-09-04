Ерлан Карин: Курултай начал обновление политической системы

Однопалатный Курултай приступил к работе. Состав депутатов обновился примерно на 80%, при этом в законодательном органе увеличилось представительство женщин и молодежи. Об этом сообщил Вице-президент Казахстана Ерлан Карин на своей странице в Instagram , передает Kazinform.

По его словам, депутаты Курултая стали непосредственными участниками исторического процесса формирования первого состава однопалатного законодательного органа страны.

— Без преувеличения, народные избранники находятся в самом центре исторического события. Они стали свидетелями формирования первого Курултая и принимают непосредственное участие в его работе. В этом контексте убежден: это большая честь и огромная ответственность, — отметил Карин.

Президент Касым-Жомарт Токаев указал, что процесс обновления политической системы нашего государства начинается именно с этого Курултая. Поэтому, как подчеркнул Карин, на депутатов возложена колоссальная ответственность.

В начале новой сессии, по сложившейся традиции, состоялась встреча с руководителями фракций политических партий. Участники обсудили основные направления совместной работы, а руководители фракций представили вопросы, которые поднимали избиратели в ходе предвыборной агитационной кампании.

Карин сообщил, что стороны договорились продолжить подобные встречи и в дальнейшем регулярно обмениваться мнениями.

По его словам, именно открытый и регулярный диалог должен стать основой эффективной совместной работы и взаимодействия по вопросам государственного значения.

Напомним, 31 августа 2026 года Ерлан Карин был избран Вице-президентом Казахстана, затем Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Ерлана Карина Вице-президентом РК. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач перед Вице-президентом.

