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    Токаев поставил ряд задач перед Вице-президентом

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял Вице-президента Ерлана Карина, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Токаев принял Вице-президента
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев отметил, что должность Вице-президента закреплена Конституцией Республики Казахстан и имеет особое значение в системе государственного управления.

    Президент поставил перед Ерланом Кариным ряд конкретных задач.

    В частности, Вице-президенту поручено обеспечить представление позиции Главы государства во взаимодействии с Курултаем, Правительством и другими государственными органами по ключевым вопросам государственной политики.

    Напомним, сегодня Президент подписал указ о назначении Ерлана Карина Вице-президентом РК.

    Касым-Жомарт Токаев Президент Казахстана Вице-президент РК Политика Ерлан Карин
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
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