Токаев поставил ряд задач перед Вице-президентом

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял Вице-президента Ерлана Карина, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что должность Вице-президента закреплена Конституцией Республики Казахстан и имеет особое значение в системе государственного управления.

Президент поставил перед Ерланом Кариным ряд конкретных задач.

В частности, Вице-президенту поручено обеспечить представление позиции Главы государства во взаимодействии с Курултаем, Правительством и другими государственными органами по ключевым вопросам государственной политики.

Напомним, сегодня Президент подписал указ о назначении Ерлана Карина Вице-президентом РК.