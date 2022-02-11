Ерлан Каналимов - о газификации столицы: Сами напридумывали правила, и люди не могут подключиться к газу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Секретарь столичного маслихата Ерлан Каналимов раскритиковал скорость газификации города Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня на заседании столичного маслихата заслушали отчет Астанинского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймақ» о ходе газификации столицы с участием активистов районов.

«Все в один голос говорят: «Очень трудно подключиться к газоснабжению», это не мои слова, это слова жителей, я просто вам передаю. Вопрос в чем? После встречи начал узнавать – позвонил в Алматы, другие города, у них нет таких требований, у них спокойно все подключаются. У нас требуются техпаспорт, вплоть до сарая, ну так нельзя. На жилой дом же документ имеют не все», - сказал Ерлан Каналимов.

Секретарь городского маслихата отметил, что при необходимости надо выйти с инциативой и внести изменения в требования.

«Это внутренние ваши документы, ваши правила какие-то. Если это сейчас мешает массовому подключению к газу наших потребителей – двайте выйдем с инциативой и поменяем эти пункты, что мешает нам? Это же от нас самих зависит, сами себе напридумывали правила, и теперь люди не могут подключиться к газу, который подвели к их дому. От того, что у него сарай не легализован, летняя кухня потом была построена, техпаспорт не имеем. Это же вроде мелочи. Я не могу понять в чем дело – сами себе барьеры создаем», - подчеркнул Ерлан Каналимов.

На что представители уполномоченнго ведомства отметили, что в рамках антимонопольнго законодательства в соответствие с 261-м пунктом есть перечень документов и необходимо из перечня убрать эти пункты.

«Я вас прошу прямо сегодня после заседания с коллегами из Алматы созвониться и узнать, как они решили. По их пути пойдем, зачем велосипед изобретать, у них это все спокойно решается. Микрорайоны подключается за неделю», - добавил Ерлан Каналимов.