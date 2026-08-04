Еркебулан Иембердиев назначен заместителем руководителя Бюро национальной статистики

Еркебулан Иембердиев окончил Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова по специальности «Экология», а также Алматинскую академию экономики и статистики, где получил степень магистра экономических наук по специальности «Экономика».

Трудовую деятельность в системе государственной статистики начал в 2011 году в должности специалиста отдела информационного обеспечения статистики домашних хозяйств филиала РГП на ПХВ «Информационно-вычислительный центр Агентства Республики Казахстан по статистике» в городе Алматы.

Общий трудовой стаж составляет 15 лет, все из которых связаны с системой государственной статистики. За это время прошел профессиональный путь от специалиста до руководящих должностей в Бюро национальной статистики и системе информационно-вычислительного центра.

В 2023–2025 годах возглавлял филиал РГП «Информационно-вычислительный центр» по городу Алматы, где успешно реализовал проекты по совершенствованию внутренних бизнес-процессов, развитию цифровых сервисов и повышению эффективности деятельности филиала.

До назначения занимал должность директора департамента стратегического планирования и методологической координации Бюро национальной статистики.

За многолетний добросовестный труд награжден нагрудным знаком «Статистика үздігі» и юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының Парламентіне 30 жыл».

Ранее приказом министра культуры и информации Республики Казахстан Азамат Белкайров был назначен на должность председателя Комитета культуры МКИ РК.