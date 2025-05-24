Эрдоган встретился с сирийским лидером Ахмедом Аш-Шараа

На переговорах присутствовали министр иностранных дел Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер, глава Национальной разведывательной организации (MİT) Ибрагим Калын, глава Управления оборонной промышленности Халук Гёргюн, министр иностранных дел Сирии Асад Хасан Шейбани и ряд других официальных лиц.

Встреча проходила в закрытом для прессы режиме.

14 мая на фоне отмены санкций США президент Дональд Трамп провел первую официальную встречу с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа, открыв новый этап в отношениях Вашингтона и Дамаска. Кроме того, президент Сирии подтвердил непрямые переговоры с Израилем.