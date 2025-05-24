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    17:35, 24 Май 2025 | GMT +5

    Эрдоган встретился с сирийским лидером Ахмедом Аш-Шараа

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в субботу с президентом Сирии Ахмедом Аш- Шараа. Торжественная церемония встречи прошла в президентской резиденции Долмабахче в Стамбуле, передает агентство Kazinform со ссылкой на Анадолу.

    Эрдоган встретился с сирийским лидером Ахмедом Аш-Шараа
    Фото: aa.com.tr

    На переговорах присутствовали министр иностранных дел Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер, глава Национальной разведывательной организации (MİT) Ибрагим Калын, глава Управления оборонной промышленности Халук Гёргюн, министр иностранных дел Сирии Асад Хасан Шейбани и ряд других официальных лиц.

    Встреча проходила в закрытом для прессы режиме.

    14 мая на фоне отмены санкций США президент Дональд Трамп провел первую официальную встречу с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа, открыв новый этап в отношениях Вашингтона и Дамаска. Кроме того, президент Сирии подтвердил непрямые переговоры с Израилем.

    Теги:
    Турция Ближний Восток Сирия Мировые новости
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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