Эрдоган: цифровая трансформация не должна угрожать независимости стран тюркского мира

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул важность развития цифровой трансформации и кадрового потенциала стран тюркского мира, отметив необходимость совместных технологических проектов и равноправного подхода к развитию искусственного интеллекта, передает корреспондент агентства Kazinform.

Выступая на неформальном саммите Организации тюркских государств в Туркестане, он заявил, что цифровизация должна рассматриваться как инструмент развития, а не как потенциальная угроза суверенитету.

— Цифровая трансформация и развитие кадровых ресурсов имеют особое значение. Совместные технологические проекты между нашими государствами будут способствовать продвижению этой стратегии. При этом возникает важный вопрос: как обеспечить, чтобы цифровая трансформация не стала угрозой нашей независимости? Искусственный интеллект следует рассматривать как возможность, но при правильном подходе, чтобы технологии не стали инструментом глобального доминирования. Мы должны уделять особое внимание сокращению цифрового разрыва между развитыми и развивающимися странами. Это должно стать частью нашего общего подхода, — заявил Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, сокращение цифрового разрыва и развитие совместных технологий должно стать одним из приоритетов сотрудничества в рамках Организация тюркских государств.

Напомним, в Туркестане проходит неформальный саммит ОТГ.