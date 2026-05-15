    Эрдоган призвал расширять использование тюркского алфавита

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости расширения использования единого тюркского алфавита и укрепления сотрудничества в сфере науки, образования и технологий искусственного интеллекта, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Акорда

    Об этом он сказал, выступая на неформальном саммите Организации тюркских государств в Туркестане.

    По его словам, особое значение имеет развитие цифровых решений, которые помогут сохранить и укрепить языковое и культурное наследие тюркского мира.

    — Важно расширять использование тюркского алфавита на основе 34 букв, а также поддерживать научные и образовательные инициативы в странах-участницах. Особое значение имеет развитие технологий искусственного интеллекта для поддержки языков и культурного наследия тюркского мира, — отметил Реджеп Тайип Эрдоган.

    Глава Турции также подчеркнул важность укрепления координации между странами в условиях региональных и глобальных кризисов.

    — Кризисы в нашем ближайшем окружении показывают важность солидарности и координации действий. Необходимо укреплять механизмы консультаций и сотрудничества между странами, — добавил он.

    Отдельно Эрдоган отметил значимость развития транспортно-логистических маршрутов, включая Средний коридор, назвав его стратегически важным направлением сотрудничества.

    — Также важно развивать транспортные и логистические проекты, включая Средний коридор, который имеет стратегическое значение, — заявил президент Турции.

    Он также отметил, что ситуация в ряде регионов мира требует более тесной координации между государствами.

    — Ситуации в Палестине, Иране, Украине и других регионах требуют более тесной координации и совместных усилий, — подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.

    Данные инициативы были озвучены в рамках повестки неформального саммита Организация тюркских государств, где ключевыми темами стали цифровое развитие, безопасность и укрепление интеграции.

    Напомним, в Туркестане проходит неформальный саммит ОТГ.

    Адиль Саптаев
    Автор