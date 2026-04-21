Ерболат Досаев выведен из совета директоров холдинга «Байтерек»

Информация об изменениях в составе органа управления компании опубликована на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE). Соответствующее решение было принято 7 апреля.

Отметим, что Досаев вошел в совет директоров холдинга «Байтерек» в январе этого года.

Ранее он также покинул совет директоров фонда «Самрук-Қазына», в состав которого был включен в декабре 2025 года.

25 марта Глава государства освободил Ерболата Досаева от должности заместителя Руководителя Администрации Президента. На этот пост он был назначен 19 сентября 2025 года.

До этого, с января 2022 года по май 2025 года, он занимал должность акима Алматы.

В разные годы он также возглавлял Национальный банк Казахстана (2019–2022), работал заместителем Премьер-министра (2017–2019), а также занимал посты министра национальной экономики (2014–2016), министра экономики и бюджетного планирования (2013–2014), министра экономического развития и торговли (2012–2013), министра здравоохранения (2004–2006) и министра финансов (2003–2004).

Кроме того, в 2016–2017 годах руководил холдингом «Байтерек», а ранее возглавлял Агентство РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции (2001-2002).