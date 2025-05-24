Ерболат Досаев обратился к алматинцам и подвел итоги своей работы

Ерболат Досаев подчеркнул, что с самого начала своей работы старался оправдать это высокое доверие и вывести Алматы на устойчивую траекторию его развития.

— Прежде всего, позвольте выразить глубокую признательность Главе нашего государства за оказанное мне доверие служить родному городу в один из самых трудных периодов в истории страны. Для меня это было не только честью, но и большой ответственностью. С самого начала своей работы я старался приложить все мои знания и накопленный опыт, чтобы оправдать это высокое доверие и вывести Алматы на устойчивую траекторию его развития. Прошедшие три с лишним года в моей жизни были для меня временем серьезных вызовов и значимых достижений в деле качественных изменений и улучшения качества жизни его жителей, — заявил градоначальник.

Он отметил, что по поручению и при прямой поддержке Главы государства было принято более 20 стратегических документов, определяющих будущее развитие Алматы, такие, как Программа развития до 2030 года, новый Генеральный план Алматы до 2040 года, Мастер-план Транспортного каркаса города и другие важные документы.

— За прошедшие три года начата и проводится глубокая модернизация всей инженерной инфраструктуры города. Было построено и модернизировано 540 км сетей водоснабжения и водоотведения, более 480 км электрических сетей, построено 75 км новых и отремонтировано 650 км дорог, — отметил он.

За прошедшие три года экономика Алматы выросла более чем на 20% и превысила 29 трлн тенге. А доходы бюджета города по сравнению с началом 2022 годом выросли более чем в 2,2 раза до 2,5 трлн тенге.

— За прошедшие три с лишним года в нашем городе было построено и модернизировано 57 учебных заведений (общее количество которых доведено с 416 в 2022 году до 434 на сегодня). Построено и модернизировано 12 объектов здравоохранения, это позволило довести уровень оснащенности сферы здравоохранения Алматы до 96,4%, — добавил аким. По его словам, было привлечено более 5 трлн тенге, доля малого и среднего бизнеса в экономике города впервые превысила 60%, а экспорт готовой продукции из Алматы в страны ЕАЭС вырос в 3 раза – более 2 млрд долларов по итогам 2024 года.



— Все эти результаты стали возможны только благодаря постоянной поддержке Главы государства, вас, уважаемые алматинцы, и слаженной работе нашей команды - настоящих профессионалов и патриотов города, — отметил аким.

Сегодня Указом Главы государства Ерболат Досаев был освобожден от должности акима города Алматы.