Ерболат Досаев будет следить за ценами на овощи и фрукты в межсезонье

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Один из жителей Алмалинского района на встрече с акимом Алматы заявил, что на ярмарках города фрукты и овощи дорогие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я уже третью неделю езжу на нашу ярмарку по улице Гоголя - Муратбаева. В газете пишут, что там яблоки по 250 тенге за килограмм, а там вы яблоки меньше за 500 тенге нигде не встретите. Никто не покупает. Там нет дешевого товара», - сказал мужчина.

Руководитель управления предпринимательства и инвестиций Алматы Берик Солтанбаев ответил, что сейчас проводится работа по реструктуризации.

«Мы переводим всех арендаторов на электронные договоры, и тем самым мы будем убирать всю цепочку. Будут только производители Алматинской области», - сказал глава управления.

Аким Алматы Ерболат Досаев добавил, что субботние и воскресные базары не решают вопрос стабильности цен на продукты в городе.

«В текущем году мы кое-что предусмотрели для того, чтобы наполнить рынок, торговые центры и базары продукцией, которая будет поступать с полей на полки без посредников. Эта работа начата. К сожалению, не очень легко идет, потому что сопротивление большое… Хочу заметить, что в межсезонье и начале весны будем внимательно следить за ценами. Потому что рост цен в городе обеспечивают именно овощи и фрукты. Фрукты, к сожалению, мы пока привозим, а овощей, которые производят в Алматинской области и других близлежащих регионах, пока не хватает. Но мы выделили достаточно денег в этом году, заключили форвардные договоры, то есть они заранее зафиксировали цены. После 20 марта будут первые поступления», - ответил Ерболат Досаев.

Ранее сообщалось, что в Алматы для сдерживания цен на продукты выделили 15 млрд тенге.