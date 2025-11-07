Ербол Мырзабосынов рассказал о спортивных достижениях Казахстана на форуме ДСА

Министр туризма и спорта Республики Казахстан принял участие в Первом заседании министров и старших должностных лиц в области спорта государств — членов Диалога по сотрудничеству в Азии (ДСА) в Самаре.

В своем выступлении Ербол Мырзабосынов отметил, что Казахстан последовательно реализует курс на развитие спортивной инфраструктуры, создание современных объектов и повышение доступности спорта для населения. Уже в 2026 году страна примет ряд крупных международных соревнований — этапы Кубков мира по фристайлу, плаванию, стендовой стрельбе, лёгкой атлетике, фигурному катанию и финальный Гран-при по таеквондо. Эти турниры будут иметь особое значение, проходя в олимпийский сезон, и соберут в Казахстане сильнейших атлетов планеты.

В мероприятии приняли участие руководители спортивных ведомств стран Азии и Ближнего Востока, представители международных организаций и спортивных федераций. Заседание прошло под темой «От традиций к инновациям: будущее спорта в странах Диалога по сотрудничеству в Азии».

ДСА — межгосударственный форум, объединяющий 35 стран Азии и Ближнего Востока, который был основан в 2002 году для развития политического, экономического и гуманитарного взаимодействия.

Также Ербол Мырзабосынов выступил на пленарном заседании XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава». Он отметил, что Казахстан активно продвигает национальные виды спорта, в их числе қазақ күресі, тоғызқұмалақ, асық ату и құсбегілік, включенные в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Ярким примером их популяризации стали V Всемирные игры кочевников, прошедшие в 2024 году в Астане.

